EXCLUSIV Piața de automobile de lux și premium din România își va accelera creșterea în 2026, până la valoarea de 1,6 miliarde de euro / Factorii care vor determina o dublare a ritmului de creștere

Piața de automobile de lux și premium noi din România își va accelera creșterea anul viitor și va ajunge la valoarea de 8,2 miliarde de lei (aproximativ 1,6 miliarde de euro) după un avans de 15,9% comparativ cu 2025, potrivit datelor oferite TechRider de compania de cercetare a pieței Euromonitor International.​

Avansul vine după un an 2025 de asemenea bun pentru piață. Anul acesta, vânzările de mașini premium și de lux noi vor crește cu 8,2%, până la o valoare de 7,08 miliarde de lei (aproximativ 1,39 miliarde de euro), potrivit raportului „Premium and Luxury Cars in Romania”.​

Sustenabilitatea și inovația tehnologică sunt motoarele principale ale acestei evoluții. Există o trecere majoră către vehiculele ecologice, în special SUV-urile electrice și hibride de lux, mărci precum BMW sau Mercedes-Benz extinzându-și rapid ofertele.

Această tendință este susținută de asemenea de extinderea infrastructurii de încărcare pentru vehicule electrice din România și de cererea consumatorilor bogați pentru vehicule cu emisii reduse.​

„Se observă o schimbare semnificativă către vehicule ecologice, în special SUV-uri electrice și hibride de lux, care reflectă tendințele globale mai largi de reducere a emisiilor de carbon și de adoptare a tehnologiilor ecologice”, arată analiștii Euromonitor în raport.

Personalizarea și tehnologia avansată (asistență autonomă, conectivitate) rămân esențiale pentru atragerea clienților de lux. Mărcile își intensifică experiența de proprietate prin servicii exclusive și își extind prezența digitală cu showroom-uri virtuale și configuratoare online avansate, care sporesc accesibilitatea și satisfacția clienților.​