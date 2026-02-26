Producătorul auto Stellantis a înregistrat în semestrul doi al anului 2025 pierderi nete de 20,1 miliarde de euro.

Compania anunţase anterior că va include în rezultatele anuale cheltuieli excepţionale de 22,2 miliarde de euro, invocând supraestimarea vânzărilor de vehicule electrice, potrivit Reuters.

Rezultatele subliniază impactul tranziţiei mai lente către vehicule electrice (EV) asupra producătorilor auto la nivel global, în contextul în care atât Statele Unite, cât şi Europa au moderat obiectivele pentru EV.

Venitul operaţional ajustat (AOI) a fost negativ, de 1,38 miliarde de euro, în semestrul doi din 2025, în timp ce veniturile nete din perioada iulie – decembrie 2025 au crescut cu 10% faţă de anul precedent. În total, compania a raportat deprecieri de active de 25,4 miliarde de euro pentru întregul an 2025.

După anunţul privind cheltuielile excepţionale, acţiunile Stellantis de la Bursa de la Milano au scăzut cu aproximativ 20%. În 2026, titlurile au pierdut peste 30% din valoare, ajungând la 5,73 euro pe 6 februarie, cel mai scăzut nivel de la fuziunea dintre Fiat Chrysler şi Peugeot din ianuarie 2021.

Compania a reiterat joi previziunile pentru 2026, inclusiv creşterea veniturilor nete şi a marjei de profit, însă a confirmat că nu va plăti dividende anul acesta. Grupul estimează costuri de 1,6 miliarde de euro din cauza taxelor vamale americane, faţă de 1,2 miliarde de euro în 2025.

Directorul general Antonio Filosa, numit în iunie 2025, a lansat un program de restructurare care ar putea majora costurile cu miliarde de euro în următorii ani. Conform companiei, fluxul de numerar disponibil la divizia auto nu va reveni la nivel pozitiv înainte de 2027.

În cadrul planului de restructurare, Stellantis reduce gama de modele electrice, extinde oferta de vehicule cu combustie şi hibride şi ajustează producţia şi lanţurile de aprovizionare.

Decizia companiei urmează tendinţa producătorilor americani General Motors şi Ford, care au raportat recent cheltuieli excepţionale pentru revizuirea obiectivelor EV: 19 miliarde de euro în trei ani pentru Ford şi 7 miliarde de euro până la sfârşitul lui 2025 pentru General Motors.

Piaţa vehiculelor electrice din Statele Unite este afectată şi de deciziile administraţiei Trump, care a redus standardele de emisii şi a eliminat stimulentele federale pentru achiziţia de EV.