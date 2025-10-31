Acţiunile Stellantis au scăzut cu 6% după avertismentul privind costurile excepţionale din a doua jumătate a anului

Producătorul auto Stellantis, grupul care deţine mărci precum Jeep, Fiat, Peugeot şi Chrysler, a avertizat joi că va înregistra costuri unice semnificative în a doua jumătate a anului, în contextul provocărilor economice, politice şi de reglementare cu care se confruntă industria auto globală, relatează CNBC, transmite News.ro.

Compania a reafirmat totuşi estimările financiare pentru restul anului, anticipând creşteri ale veniturilor, fluxurilor de numerar şi profitului operaţional, dar a precizat că aceste cheltuieli excepţionale, odată confirmate, vor fi ”în mare parte excluse” din rezultatele operaţionale.

În urma anunţului, acţiunile Stellantis listate la Milano au scăzut cu 6%, iar cele tranzacţionate în SUA au pierdut aproximativ 8%. Titlurile companiei sunt acum în scădere cu peste 27% de la începutul anului.

Rezultatele pentru trimestrul al treilea au fost, totuşi, solide. Veniturile nete au atins 37,2 miliarde de euro (43,2 miliarde de dolari), în creştere cu 13% faţă de anul precedent, depăşind estimările analiştilor de 36,58 miliarde de euro. Creşterea a fost determinată în principal de performanţele din pieţele nord-americană şi europeană.

Directorul general Antonio Filosa a declarat că Stellantis continuă să facă progrese în procesul de redresare şi că ”se iau măsuri decisive pentru alinierea resurselor şi programelor companiei la obiectivul de creştere profitabilă pe termen lung”.

El a subliniat că SUA rămân ”o prioritate cheie”, în contextul unui plan de investiţii de 13 miliarde de dolari, cel mai mare din istoria centenară a companiei.

Investiţia vizează lansarea a cinci noi modele de vehicule şi crearea a peste 5.000 de locuri de muncă în SUA, în linie cu strategia preşedintelui Donald Trump de relansare a producţiei auto interne prin tarife protecţioniste.

În privinţa marjei de profit pe termen mediu, Filosa a declarat că un interval de 6%–8% este ”realist”, sub obiectivul de cel puţin 10% stabilit anterior de fostul CEO Carlos Tavares.

Stellantis monitorizează, de asemenea, potenţialele efecte ale restricţiilor impuse de China asupra exporturilor de semiconductori, anunţând formarea unei ”celule de criză” dedicate pentru a preveni perturbările în lanţul de aprovizionare.