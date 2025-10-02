Vânzările trimestriale de automobile ale BYD scad pentru prima dată din 2020

Vânzările BYD din al treilea trimestru au scăzut cu 2,1% față de anul precedent, potrivit unor calcule realizate de Reuters, pe baza unui raport al companiei publicat miercuri, prima scădere trimestrială pentru producătorul chinez de automobile electrice și hibride în mai mult de cinci ani.

Liderul pieței chineze a vândut 1,106 milioane de mașini în cele trei luni până la sfârșitul lunii septembrie, potrivit datelor companiei, marcând prima scădere din al doilea trimestru al anului 2020, când afacerile au fost perturbate de izbucnirea pandemiei de COVID.

BYD a vândut cu 5,88% mai puține mașini în septembrie decât în urmă cu un an, prima scădere lunară din februarie 2024, iar compania și-a redus producția cu încă 8,47% luna trecută, prelungind tendința de scădere a producției în mega-fabricile sale.

BYD și-a redus ținta de vânzări pentru 2025

Încetinirea vine în completarea semnalelor că era de expansiune record a BYD, alimentată de sprijinul guvernului pentru adoptarea vehiculelor electrice, ar putea fi pe cale să se încheie. Compania se confruntă cu provocări tot mai mari în menținerea competitivității pe fondul intensificării războiului prețurilor pe cea mai mare piață auto din lume.

BYD și-a redus ținta de vânzări pentru acest an cu până la 16%, la 4,6 milioane de vehicule, a raportat anterior Reuters. Directorul general al BYD pentru branding și relații publice, Li Yunfei, a confirmat ținta într-un articol publicat în South China Morning Post.