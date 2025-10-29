NVIDIA și Oracle își unesc forțele pentru a construi cel mai mare supercomputer AI din SUA

NVIDIA, Oracle și Departamentul Energiei al Statelor Unite (DOE) vor colaboa pentru a construi cel mai mare supercomputer de inteligență artificială din America, un proiect menit să accelereze descoperirile din domenii strategice precum schimbările climatice, sănătatea, energia și securitatea națională, anunță Interesting Engineering.

Proiectul, denumit Solstice, va integra 100.000 de procesoare grafice (GPU) NVIDIA Blackwell, în timp ce un sistem secundar, Equinox, va include alte 10.000 de GPU-uri. Împreună, cele două mașini vor fi găzduite la Laboratorul Național Argonne, unul dintre cele mai importante centre de cercetare din lume, și vor livra, conform declarațiilor oficiale, o performanță combinată de 2.200 de exaflopi, o putere de calcul fără precedent pentru o infrastructură AI destinată cercetării publice.

„Motorul Americii pentru descoperire”

„Inteligența artificială este cea mai puternică tehnologie a timpului nostru, iar știința este frontiera sa supremă. Împreună cu Oracle, construim cel mai mare supercomputer al Departamentului Energiei, motorul Americii pentru descoperire”, a declarat Jensen Huang, fondator și CEO al NVIDIA.

Supercalculatoarele Solstice și Equinox sunt parte a unui nou model de parteneriat public-privat implementat de DOE, menit să consolideze poziția Statelor Unite în cursa globală pentru supremația tehnologică.

Secretarul Energiei, Chris Wright, a subliniat importanța acestei strategii: „Câștigarea cursei AI presupune parteneriate inovatoare între industrie și cercetare, pentru a aduce împreună cele mai strălucite minți și cele mai performante tehnologii americane”.

Când supercalculatoarele întâlnesc computația cuantică

Pe lângă proiectul Solstice, NVIDIA a prezentat și NVQLink, o nouă arhitectură care conectează supercalculatoarele GPU cu procesoare cuantice. Scopul? Crearea primelor supercomputere hibride cuantico-clasice din lume, capabile să abordeze probleme științifice imposibil de rezolvat până acum.

„În viitorul apropiat, fiecare supercomputer NVIDIA va fi hibrid, cuplat cu procesoare cuantice. NVQLink este piatra de Rosetta care unește lumea calculului clasic cu cea cuantică”, a explicat Huang.

Tehnologia este deja adoptată de 17 companii de hardware cuantic și nouă laboratoare naționale americane, printre care Brookhaven, Los Alamos, Berkeley și Oak Ridge, un pas important spre un ecosistem de calcul unificat și scalabil.

Inteligență artificială pentru decizii reale

În paralel, NVIDIA a anunțat un parteneriat strategic cu Palantir Technologies, companie cunoscută pentru platformele sale de analiză a datelor folosite de guverne și corporații. Colaborarea își propune să transforme inteligența artificială într-un instrument de decizie operațională, care combină platforma Palantir AIP cu ecosistemul NVIDIA CUDA-X.

„Scopul nostru comun este să punem AI-ul în acțiune, prin transformarea datelor brute în inteligență decizională”, a declarat Huang.