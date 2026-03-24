Un avertisment inedit vine din partea lui Dennis Xu, analist de cercetare la firma Gartner, care recomandă evitarea utilizării programelor de inteligență artificială (AI) vineri după-amiaza și în weekend, relatază The Register.

Motivul invocat este lipsa supravegherii umane în această perioadă, în condițiile în care programele de AI pot genera erori, unele cu potențial periculos.

Xu a monitorizat Microsoft Copilot și a descoperit numeroase probleme, printre care inventarea de informații false, expunerea parolelor și dezvăluirea unor e-mailuri confidențiale. Descoperirile au stârnit îngrijorări legate de securitate, mai ales în contextul în care astfel de instrumente sunt tot mai utilizate în medii corporative și guvernamentale.

Avertismentul a fost transmis în cadrul unui panel Gartner desfășurat la Sydney, Australia, intitulat „Atenuarea celor mai importante 5 riscuri de securitate Microsoft 365 Copilot”. Xu a subliniat că, deși accesul facil la documentele partajate nu este un risc nou, acesta este amplificat semnificativ de inteligența artificială.

În prezentarea sa, Xu a dedicat aproximativ 20 de minute celor cinci riscuri identificate, concentrându-se în special pe tendința programului de a expune date sensibile. Ca măsură preventivă, el recomandă companiilor să interzică utilizarea Copilot în după-amiaza zilei de vineri și pe parcursul weekendului.

Concluzia experților prezenți la panel este că această recomandare ar trebui aplicată tuturor programelor de inteligență artificială, pentru a limita riscurile de securitate asociate erorilor produse în lipsa supravegherii umane.