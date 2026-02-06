Anthropic a anunțat lansarea Claude Opus 4.6, cel mai recent model de inteligență artificială al companiei, care aduce performanțe superioare în codare, gestionează sarcini pe perioade mai lungi și produce rezultate profesionale de calitate ridicată.

Aceasta este prima lansare majoră a unui model Anthropic din 2026, la câteva luni după ce compania a prezentat alte trei modele la sfârșitul anului trecut: Claude Opus 4.5, Claude Sonnet 4.5 și Claude Haiku 4.5.

Modelele Anthropic sunt populare în special în rândul clienților enterprise, care reprezintă aproximativ 80% din afacerea companiei, a declarat CEO-ul Dario Amodei.

Potrivit unui anunț pe site-ul oficial al companiei, Claude Opus 4.6 extinde capabilitățile predecesorului său, fiind mai eficient în planificarea, revizuirea și depanarea codului, dar și în lucrul cu baze de coduri mari. De asemenea, modelul se descurcă mai bine în extragerea informațiilor din documente extinse, cercetare și analize financiare.

Conform companiei, Opus 4.6 a ocupat deja primul loc în clasamentul Finance Agent, care evaluează performanța agenților AI în sarcinile unui analist financiar.

Scott White, șeful departamentului de produse pentru întreprinderi al Anthropic, a explicat pentru CNBC că modelul marchează trecerea de la un AI de conversație la un instrument în care utilizatorii pot delega sarcini complexe și importante. „Opus 4.6 face această schimbare concretă pentru utilizatorii noștri”, a spus White.

Modelul este disponibil prin interfața de chatbot Claude.ai, API-ul companiei și pe principalele platforme cloud. Lansarea vine într-un context în care progresul modelelor AI de codare, precum Claude Code și Claude Cowork, stârnește atenția investitorilor din sectorul software, unele fonduri înregistrând scăderi de peste 20% de la începutul anului, din cauza temerilor privind potențialul de disruptivitate.

Anthropic, fondată în 2021 de foști cercetători și directori OpenAI, este cunoscută pentru dezvoltarea familiei de modele Claude, cu trei niveluri principale: Opus (modelul cel mai mare), Sonnet (dimensiune medie) și Haiku (model mic).