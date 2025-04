Furnizorii de AI se află în pragul unui val de „extincție” pe măsură ce realitatea investițiilor în centre de date lovește din plin

Gartner spune că piața furnizorilor de modele lingvistice mari (LLM) AI se află în pragul unei faze de extincție, deoarece se confruntă cu costurile mari de capital ale construirii de produse pe o piață competitivă.

Doar cei puternici vor supraviețui, dar analistul spune că selecția nu va fi la fel de rapidă ca în era dotcom anunță TheRegister.

Gartner este o firmă de cercetare și consultanță cu trei segmente de afaceri: cercetare, conferințe și consultanță. În decembrie 2024, Gartner avea peste 21.000 de angajați la nivel global și operează în 90 de țări și teritorii.

Compania globală de analiză a sectorului tehnologic prognozează că cheltuielile la nivel mondial pentru AI generativă (GenAI) vor ajunge la 644 de miliarde de dolari în 2025, în creștere cu aproximativ 76% față de 2024, John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst la Gartner, a declarat că piața furnizorilor de modele va vedea o consolidare similară cu cea a pieței cloud, care este în prezent dominată de Microsoft Azure, Google Cloud și AWS.

„Cloud-ul a fost mai transformator într-un sens, [a schimbat] cum am făcut și ce am făcut și unde am făcut-o”, a spus Lovelock. „Dar a fost un înlocuitor. A făcut trecerea de la utilizarea sistemului CRM local la un sistem bazat pe cloud, cum ar fi Salesforce. GenAI vine și se adaugă la orice lucru pe care îl rulați și va face parte din fiecare telefon mobil, fiecare PC, fiecare laptop, fiecare server, fiecare bucată de software, va fi în mașina dvs., televizorul și ceasul dumneavoastră.”

Între timp, directorii CIO (departamentul de informatizare) sunt pregătiți să opteze pentru soluții comerciale disponibile pentru o implementare mai previzibilă și o valoare adăugată mare pentru afaceri mai degrabă decât să își construiască propriul software în jurul AI, a spus el.

„În ciuda îmbunătățirilor modelelor, CIO vor reduce și eforturile de auto-dezvoltare, concentrându-se în schimb pe caracteristicile GenAI de la furnizorii de software existenți”, a spus Lovelock.

Drept urmare, dezvoltatorii LLM urmăresc în prezent gradul de adoptare în rândul utilizatorilor, companiilor și furnizorilor de software cu o prioritate mai mare decât veniturile sau costurile.

„Adopția în acest moment este cel mai important lucru: viteza, adoptarea, a exista pe piață – deoarece urmează selecția naturală și dispariția. Piața nu va putea susține numărul actual de furnizori de modele AI pe care îi avem în prezent. De la cerințele de cheltuieli de capital până la generarea de venituri. Făcând o paralela la piața cloud care are doar trei furnizori, sunt așteptări ca același lucru să se întâmple cu dezvoltatorii de modele GenAI”, a spus el.

Cu toate acestea, este puțin probabil ca piața să vadă o prăbușire rapidă cum a fost prăbușirea dotcom, parțial pentru că aceasta a venit și din spatele cheltuielilor din anul 2000. „N-o să ne trezim într-o dimineață și să găsim 20 de companii fără activitate. Va fi o tăiere mai lentă”.

Serviciile AI sunt pregătite pentru cea mai rapidă creștere de pe piață, a spus Gartner, urcând de la 10,6 miliarde de dolari în 2024 la 27,8 miliarde de dolari în 2025, o creștere de 163 la sută. În timp ce dispozitivele și GenAI bazate pe software erau aproape dublate, piața bazată pe server pentru GenAI ar avea cea mai lentă creștere, cu 33,1%, ajungând la 180 de miliarde de dolari.