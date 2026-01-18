Autoritățile din Moscova accelerează implementarea unor tehnologii autonome în transportul public și logistică urbană, inclusiv metrouri fără șofer, nave fluviale autonome și roboți de livrare care operează deja pe străzile capitalei ruse.

Potrivit agenției Interfax, citată de Mediafax, orașul intenționează să lanseze prima linie de metrou complet automatizată până în 2030. Testele trenurilor fără șofer, fără pasageri, ar urma să înceapă în 2026, iar primele garnituri autonome destinate publicului ar putea intra în exploatare în 2027.

Autoritățile locale afirmă că obiectivul principal al automatizării este creșterea capacității rețelei de transport. Trenurile autonome ar urma să circule la intervale de 60–90 de secunde, o frecvență mai ridicată decât cea actuală. Conform administrației orașului, sistemele necesare sunt deja funcționale, iar primele teste tehnice sunt în desfășurare.

Vladimir Putin examines latest developments in metro tech Moscow Mayor Sobyanin joins the examination With Putin and Sobyanin in the driving seats, the Moscow Metro will continue to impress! pic.twitter.com/p0OxlmbGKw — Forbidden News (@NewsForbiddenX) January 16, 2026

Planurile de automatizare vizează și transportul fluvial. Moscova analizează introducerea unor nave de pasageri fără șofer, prima ambarcațiune autonomă fiind estimată pentru lansare în 2028. Dezvoltarea software-ului ar urma să înceapă în 2026 și să fie adaptată flotei fluviale existente, cunoscută sub denumirea Moscova 1.0.

O decizie finală privind navigația autonomă este așteptată în cursul acestui an, în funcție de compatibilitatea noilor sisteme cu infrastructura de control actuală. Proiectul prevede funcționarea navelor fără intervenție umană directă, dar cu monitorizare permanentă de la distanță.

Это первый беспилотный поезд метро, который Путину показали в Аминьевском электродепо. По словам Собянина, на начальном этапе он будет ездить без пассажиров, с вагоновожатым и вне графика. Поезд планируют ввести в эксплуатацию к 2027 году pic.twitter.com/yKuTaDPJOd — Zerkalo_newz (@Zerkalo_newz) January 16, 2026

Cele mai vizibile aplicații ale automatizării sunt deja prezente în domeniul livrărilor urbane. În prezent, aproximativ 200 de roboți curieri operează în Moscova, iar autoritățile estimează că numărul acestora ar putea ajunge la 3.000 până la sfârșitul anului 2026.

Roboții livrează comenzi pe distanțe de până la doi kilometri și pot efectua, în medie, aproximativ 15 livrări pe zi. Până acum, aceștia au parcurs peste 1,8 milioane de kilometri în regim autonom și au finalizat aproape 850.000 de comenzi.

Sistemele sunt complet automatizate, dar supravegheate de operatori umani. Roboții sunt capabili să recunoască semafoare, să utilizeze treceri de pietoni, să detecteze obstacole și să își aleagă traseele în mod autonom.

Proiectele aflate în derulare indică o orientare clară a Moscovei către extinderea soluțiilor autonome în transport, logistică și infrastructură urbană, cu accent pe creșterea eficienței și reducerea dependenței de operarea umană directă.