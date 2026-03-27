Tineco, unul dintre liderii globali pe piața de aspiratoare cu spălare, lansează în România o serie de modele noi, concepute pentru a reduce timpul și efortul asociate curățeniei zilnice.

Echipate cu senzori inteligenți, sisteme de autocurățare și tehnologii adaptive, cu un design actualizat, noile produse aspiră și spală simultan suprafețele dure, oferind o rutină de curățenie mai simplă și mai eficientă, adaptată ritmului actual de viață.

Printre modelele care se regăsesc în portofoliul lansat, fiecare adresând nevoi diferite de utilizare, se numără:

Floor One S9 Artist Steam Pro – model cu funcții avansate de curățare și tehnologie cu abur la 160°C, pentru îndepărtarea eficientă a petelor dificile și a grăsimii.

Floor One S9 Scientist – destinat utilizatorilor orientați către tehnologie, cu funcții smart, soluții avansate de curățare și design cyber future.

Floor One S7 Max Gold – performanță ridicată într-un design premium, conceput pentru un stil de viață modern.

Floor One S5 Stretch Gold – optimizat pentru flexibilitate și acces extins în zone greu accesibile.

La baza întregii game se află senzorul inteligent iLoop™, care detectează nivelul de murdărie și ajustează automat puterea de aspirare și cantitatea de apă utilizată. Tehnologia FlashDry permite autocurățarea aparatului și uscarea rapidă cu aer cald de până la 85°C, reducând timpul de întreținere și menținând igiena acestuia după fiecare utilizare.

„Credem că tehnologia ar trebui să preia din efortul utilizatorului, nu să îl complice. Noile modele Tineco sunt concepute exact cu acest principiu în minte – inteligente în funcționare, simple în utilizare și adaptate ritmului vieții de astăzi”, a declarat Emanuel Munteanu, Country Manager, Tineco România.

Floor One S9 Scientist integrează sistemul StreakFree Scraper, care asigură lustruirea rapidă a suprafețelor fără a lăsa urme de apă, și funcția HydroBurst, eficientă în îndepărtarea petelor uscate și persistente. Tehnologiile DualBlock Anti-Tangle și MHCBS mențin performanța constantă a aparatului, prevenind acumularea și încurcarea firelor de păr și a blanei animalelor de companie în perie și asigurând curățarea continuă cu apă proaspătă. Modelul include modul Quiet, potrivit pentru utilizarea în orice moment al zilei și oferă o autonomie de până la 80 de minute per încărcare. Rezervorul de apă curată de 0,85 l, sistemul de separare a apei murdare în trei compartimente și afișajul Pixel Light cu indicatori dinamici completează un produs gândit integral pentru utilizatorul pasionat de tehnologie.

La rândul său, Floor One S9 Artist Steam Pro extinde performanța predecesorului său, Floor One S9 Artist Premium, prin integrarea tehnologiei HyperSteam, care generează abur la temperaturi de până la 160°C pentru îndepărtarea eficientă a petelor dificile și a grăsimii. Funcția ReverseScrub permite inversarea rolei periei cu o singură atingere pentru curățarea petelor persistente, designul lay-flat la 180° asigură accesul facil în spațiile de sub mobilier, iar iluminarea LED frontală crește vizibilitatea în zonele întunecate. Sistemul FlashDry, comun întregii game, gestionează autocurățarea și uscarea rapidă a aparatului după utilizare.

Modelele orientate către lifestyle, Floor One S7 Max Gold și Floor One S5 Stretch Gold, sunt concepute pentru o utilizare flexibilă, adaptată ritmului locuințelor moderne. Designul lay-flat la 180° permite curățarea eficientă în zone joase sau greu accesibile, precum spațiile de sub mobilier. Aceste modele integrează DualBlock Anti‑Tangle, FlashDry Self‑Cleaning System și modul Quiet, menținând performanța ridicată fără zgomot deranjant. În plus, acestea sunt singurele modele Tineco disponibile în varianta de culoare Gold, oferind un aspect premium luxury dispozitivelor.

Printre produsele Tineco deja disponibile în România se numără Floor One S9 Artist Premium, Floor One S7 Steam Plus, Floor One S6 Flash Dry Pet, Floor One S5 Extreme și S5 Combo Plus.

Noua gamă Tineco redefinește standardele de eficiență, igienă și ușurință în utilizare – și propune o curățenie în care inteligența dispozitivului compensează efortul utilizatorului. Aceasta este disponibilă în magazinul oficial Tineco România, tinecostore.ro, cât și la partenerii autorizați.

Despre Tineco

Fondată în 1998, Tineco a lansat în 2019 primul aspirator inteligent din lume. Astăzi, brandul este un lider global în domeniul electrocasnicelor inteligente pentru casă, cu un portofoliu extins în categoriile de îngrijire a pardoselilor, bucătărie și îngrijire personală. Tineco își menține angajamentul de a face viața mai ușoară prin tehnologii inteligente și dezvoltarea constantă de noi dispozitive și soluții inovatoare pentru locuințele moderne.

Cu peste 23 de milioane de utilizatori la nivel global, în piețe cheie precum America de Nord, Europa și Asia, Tineco continuă să inoveze și să dezvolte produse de înaltă calitate. De la aspiratoare inteligente la sisteme avansate de curățenie, Tineco rămâne un brand de referință în industrie.

Pentru mai multe informații și inspirație în materie de curățenie, vă invităm să ne urmăriți în social media, pe Instagram @Tineco.Romania și TikTok @tinecoromania.