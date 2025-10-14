FOTO Putere de foc apocaliptică: Topul celor mai distructive 10 rachete din lume, clasificate în funcție de rază de acțiune și sarcină utilă

Într-o lume în care puterea de foc nucleară definește puterea globală, câteva rachete se remarcă prin raza de acțiune, sarcina utilă și potențialul distructiv de neegalat, scrie Interesting Engineering.

De la uscat la mare, aceste rachete combină viteza, precizia și contramăsurile avansate care fac interceptarea extrem de dificilă.

Multe dintre ele dispun de vehicule de reintrare cu ținte multiple independente (MIRV), vehicule hipersonice de planare și sisteme sofisticate de ghidare, asigurând vulnerabilitatea chiar și a țintelor puternic apărate.

Dezvoltarea rachetelor la nivel global este o cursă cu miză mare, în care tehnologia, raza de acțiune și sarcina utilă definesc dominația strategică.

Țări precum SUA, Rusia, China, Franța și India continuă să împingă limitele proiectării rachetelor, creând arme care servesc atât ca mijloace de descurajare, cât și ca simboluri ale puterii naționale.

Iată cele mai mortale 10 rachete de pe planetă în 2025, clasificate în funcție de rază de acțiune, putere de foc și avantaj tehnologic.

1. RS-28 Sarmat (Satan II)

Țara: Rusia

Rusia Rază de acțiune: până la 18.000 km

până la 18.000 km Sarcina utilă: 10.000 kg

RS-28 Sarmat (denumirea NATO: Satan II) este o rachetă balistică intercontinentală supergrea, alimentată cu combustibil lichid și echipată cu MIRV, dezvoltată pentru a înlocui R-36M Voyevoda.

Poate transporta aproximativ 10 tone de sarcină utilă, suficientă pentru aproximativ zece focoase MIRV grele sau până la cincisprezece focoase MIRV mai ușoare, și are o fază de propulsie scurtă, care reduce intervalul de timp în care sateliții de urmărire cu infraroșu o pot detecta.

Moscova a promovat, de asemenea, o capacitate de bombardament orbital fracțional (FOBS), care permite plasarea focoaselor pe traiectorii orbitale joase în jurul Pământului către țintele lor, un profil care complică detectarea și interceptarea timpurie.

2. DF-41

Țara: China

China Rază de acțiune: 12.070 –15.047 km

12.070 –15.047 km Sarcina utilă: până la 10 focoase nucleare

Dongfeng-41 (DF-41) este cea mai avansată rachetă balistică intercontinentală a Chinei, prezentată pentru prima dată publicului în 2015.

Cu o rază de acțiune de peste 12.000 de kilometri, se numără printre cele mai puternice rachete balistice intercontinentale din lume și poate transporta până la zece focoase nucleare care pot fi țintite independent.

Lansatorul său mobil sporește capacitatea de supraviețuire, făcându-l mai greu de detectat și de lovit în timpul unui conflict. Racheta este operată de Forța de Rachete a Armatei Populare de Eliberare.

3. LGM-35 Sentinel

Țara: SUA

SUA Rază de acțiune: aproximativ 12.874 km

aproximativ 12.874 km Sarcina utilă: până la 3 vehicule de reintrare Mk 12A sau 1 Mk 21 cu dispozitive de penetrare

LGM-35A Sentinel este racheta balistică intercontinentală (ICBM) de nouă generație a Statelor Unite, dezvoltată pentru a înlocui racheta LGM-30G Minuteman III, care a devenit depășită.

Proiectată pentru o mai mare precizie, flexibilitate și rezistență, Sentinel va servi ca element terestru al triadei nucleare americane sub comanda Air Force Global Strike Command.

Dotată cu sisteme modernizate de propulsie, ghidare și comandă, este de așteptat ca aceasta să îmbunătățească capacitatea de supraviețuire împotriva amenințărilor în continuă evoluție. Programată să intre în serviciu la mijlocul anilor 2030, Sentinel reprezintă un pas important către menținerea unei descurajări nucleare credibile până în secolul XXI

4. Trident II D5

Țara: SUA/Marea Britanie

SUA/Marea Britanie Rază de acțiune: 2.000-12.000 km

2.000-12.000 km Sarcina utilă: până la 10 ogive MIRV, fiecare cu o putere de 150-300 kilotone

Trident II, sau Trident D5, este o rachetă balistică intercontinentală (ICBM) lansată de pe submarine, utilizată de Statele Unite și Regatul Unit.

Desfășurată pe submarine din clasa Ohio, poate transporta mai multe ogive nucleare către ținte aflate la o distanță de până la 12.000 de kilometri. În serviciu din 1990, racheta a beneficiat de multiple îmbunătățiri pentru a-i spori raza de acțiune, precizia și fiabilitatea.

Considerată una dintre cele mai precise și fiabile arme strategice construite vreodată, Trident II rămâne o piatră de temelie a forțelor de descurajare nucleară ale SUA și Regatului Unit, fiind operată de Programele de Sisteme Strategice ale Marinei SUA și de Marina Regală Britanică.

5. RS-24 Yars

Țara: Rusia

Rusia Rază de acțiune: 10.500 km

10.500 km Sarcina utilă: până la 10 focoase MIRV, fiecare cu o putere de 150-300 kilotone

RS-24 Yars este o rachetă balistică intercontinentală (ICBM) care a intrat în serviciu în 2010 ca succesor al Topol-M.

Proiectată atât pentru platforme de lansare din silozuri, cât și pentru platforme mobile rutiere, poate transporta mai multe focoase de reintrare cu ținte independente și are o rază de acțiune de aproximativ 11.000 de kilometri.

Fiind una dintre cele mai avansate rachete balistice intercontinentale ale Rusiei, Yars constituie un pilon esențial al strategiei de descurajare nucleară a țării și este operată de Trupele Ruse de Rachete Strategice.

6. M51

Țara: Franța

Franța Rază de acțiune: 8.000 km

8.000 km Sarcina utilă: 4-6 focoase MIRV cu putere de până la 150 kilotone

M51 este racheta balistică lansată de pe submarin (SLBM) a Franței și un element central al forței sale de descurajare nucleară, Force de frappe.

În serviciu din 2010, racheta cu combustibil solid, în trei trepte, cântărește peste 50 de tone și măsoară 12 metri lungime. Fiecare SSBN francez transportă 16 rachete M51, capabile să transporte încărcături nucleare pe distanțe intercontinentale.

Varianta actuală M51.2 va fi în curând înlocuită de versiunea îmbunătățită M51.3, care a trecut deja cu succes testele de calificare.

Lansată de pe submarine scufundate, racheta M51 poate atinge altitudini de peste 2.000 de kilometri și reintră în atmosferă cu viteze de până la Mach 20, reflectând accentul pus de Franța pe precizie, fiabilitate și pregătire constantă în menținerea forței sale de descurajare nucleară cu 290 de ogive.

7. R-29RMU2.1 Layner

Țara: Rusia

Rusia Rază de acțiune: 12.000 km

12.000 km Sarcina utilă: până la 12 ogive MIRV cu randament redus

Layner este o rachetă balistică cu trei trepte lansată de pe submarin, cu o greutate de 2.800 kg. Atinge aproximativ 8.300 km cu încărcătură completă și până la 12.000 km cu sarcină utilă redusă.

Capabilă să transporte până la douăsprezece focoase cu randament redus (100-300 kt), Layner suportă încărcături cu randament mixt și contramăsuri avansate – momeli extinse și combinații configurabile de focoase/momeli – în timp ce vehiculele sale de reintrare efectuează, conform rapoartelor, manevre în zbor și reorientare pentru a distruge racheta.

8. LGM-30G Minuteman III

Țara: S.U.A.

S.U.A. Rază de acțiune: aproximativ 13.000 km

aproximativ 13.000 km Sarcina utilă: W78 (9335 kT) sau W87 (300 kT)

LGM-30G Minuteman III este o rachetă balistică intercontinentală (ICBM) ghidată, lansată din siloz, care constituie o parte esențială a Comandamentului de lovitură globală al Forțelor Aeriene ale S.U.A.

Concepute pentru a oferi un răspuns rapid și capacitate de supraviețuire, rachetele Minuteman sunt adăpostite în silozuri fortificate și conectate la centre de control subterane ale lansării, operate de echipaje formate din doi ofițeri aflați în alertă permanentă.

Sistemele de comunicații sigure și redundante asigură comanda instantanee a președintelui, în timp ce aeronava de control al lansării E-6B poate prelua controlul în cazul pierderii comunicației terestre, garantând o capacitate de descurajare neîntreruptă.

9. JL-2

Țara: China

China Rază de acțiune: 8.000 km

8.000 km Sarcina utilă: capacitate MIRV

JL-2 este o rachetă balistică chineză cu trei trepte, cu rază intercontinentală, lansată de pe submarin (SLBM), derivată din ICBM DF-31. Are o rază de acțiune de 8.000-9.000 km și poate transporta fie o singură ogivă de clasă megatonă, fie trei până la opt ogive MIRV mai mici.

Echipată cu ghidare inerțială și GPS, JL-2 poate lansa și momeli și dispozitive de penetrare. Este instalată pe submarine de tip 094 (clasa Jin), fiecare transportând până la 12 rachete, cu șase submarine de clasă Jin aflate în prezent în serviciu.

10. Agni-V

Țara: India

India Rază de acțiune: peste 7.000 km

peste 7.000 km Sarcina utilă: 1000 kg (nucleară sau convențională)

Agni V este cea mai avansată rachetă sol-sol din seria Agni a Indiei, dotată cu tehnologii de ultimă generație în domeniul navigației, ghidării, proiectării focoaselor și propulsiei.

Este o rachetă balistică intercontinentală (ICBM) în trei trepte, cu o precizie excepțională, datorită erorii circulare probabile (CEP) integrate, care îmbunătățește eficiența loviturii și permite utilizarea de focoase nucleare cu randament mai mic, menținând în același timp o letalitate ridicată.

Agni V extinde semnificativ capacitatea de lovire a Indiei, acoperind întreg teritoriul Pakistanului și regiunile nordice ale Chinei, și reprezintă un salt major în programul strategic de descurajare al țării.