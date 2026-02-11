Startup-ul german Hypersonica a anunțat un „pas semnificativ” către livrarea primei capacități suverane europene de atac hipersonic până în 2029, după ce primul zbor de test al companiei în Norvegia a lansat prototipul de rachetă la viteze de peste Mach 6, cu o rază de acțiune de peste 300 de kilometri, informează Defense News.

Compania, cu sediul în apropiere de München, intenționează să realizeze noi zboruri de test pentru a demonstra controlul avansat al zborului la viteze hipersonice și manevrabilitatea, se arată într-un comunicat transmis de compania germană. Hypersonica susține că este prima companie europeană de apărare finanțată privat care a atins zborul hipersonic, până acum domeniu preponderent al proiectelor guvernamentale secrete de lungă durată.

Costuri mai mici cu 80%

Startup-ul utilizează un design modular pentru upgrade-uri rapide și pentru scurtarea ciclurilor de dezvoltare de la ani la câteva luni, ceea ce reduce costurile cu peste 80% comparativ cu „abordările convenționale”.

Potrivit unui raport al Biroului de Buget al Congresului SUA din 2023, rachetele hipersonice ar putea costa cu o treime mai mult decât rachetele balistice cu aceeași rază de acțiune, dotate cu focoase manevrabile.

„Lucrăm pentru a dezvolta un sistem european suveran de atac într-un interval de timp și la costuri rezonabile pentru guvernele europene, inclusiv pentru cele cu bugete de apărare mai restrânse”, au declarat oficialii Hypersonica.

„Europa nu are 20 de ani sau miliarde de euro pentru a dezvolta arme de atac hipersonic. Este nevoie de un nou tip de abordare în dezvoltarea tehnologică, iar asta oferim noi prin metoda noastră rapidă și iterativă”, a adăugat compania.

Franța lucrează la tehnologia hipersonică încă din anii 1990

Rachetele hipersonice zboară de cinci ori mai rapid decât viteza sunetului și rămân manevrabile în atmosferă. O provocare tehnologică majoră este căldura extremă generată de viteza foarte mare.

Franța lucrează la tehnologia hipersonică încă din anii 1990 și dezvoltă o rachetă nucleară hipersonică lansată din aer, ASN4G. În același timp, Regatul Unit a selectat în mai 2024 companii care să concureze într-un program de șapte ani, de 1 miliard de lire, pentru dezvoltarea unor capabilități suverane avansate hipersonice.

„Ca startup finanțat privat, viteza noastră de la design până la platforma de lansare în doar nouă luni ar trebui să recalibreze așteptările privind costurile și timpul necesar dezvoltării acestei capacități cruciale”, a scris Hypersonica pe LinkedIn.

Toate sistemele au funcționat perfect în timpul zborului de test

Compania a precizat că toate sistemele au funcționat perfect în timpul zborului de test, de la situl Andøya Space din nordul Norvegiei, performanța fiind validată la viteze hipersonice până la nivelul componentelor individuale. Startup-ul folosește componente de calitate militară de la furnizori specializați.

Zborul de test a oferit „seturi de date care vor ajuta proiectarea și dezvoltarea viitoarelor sisteme de atac de mare viteză și ne vor îmbunătăți capacitatea de a analiza profilurile armamentului adversarilor”, se arată în comunicat.

Pe fondul declarațiilor Rusiei privind operarea de arme hipersonice, mare parte din eforturile europene în acest domeniu s-au concentrat pe contracararea acestor amenințări, inclusiv prin programele Hydis2 și Hydef. Programul de lucru al Fondului European de Apărare pentru 2026 prevede 168 milioane de euro pentru contramăsuri hipersonice și interceptare avansată.

Hypersonica a obținut 23 milioane de euro într-o rundă de finanțare

Hypersonica a obținut 23 milioane de euro într-o rundă de finanțare Series A, condusă de fondul de investiții Plural, cu participarea Agenției Federale pentru Inovație Revoluționară din Germania. Investitorii existenți, General Catalyst și 201 Ventures, au oferit și ei finanțare suplimentară.

În SUA, startup-ul Castelion, fondat de foști executivi SpaceX, a strâns peste 450 milioane de dolari pentru dezvoltarea armelor hipersonice accesibile.

Hypersonica a fost fondată în decembrie 2023 de Philipp Kerth și Marc Ewenz, absolvenți doctorali ai Universității Oxford, care ocupă acum funcțiile de CEO și CTO. Obiectivul startup-ului este să dezvolte capacitatea de atac hipersonic până în 2029.