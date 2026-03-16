Regatul Unit ia în calcul utilizarea unor drone specializate în detectarea și neutralizarea minelor marine pentru a contribui la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit unor oficiali britanici, citați de presa internațională, miniștrii de la Londra analizează posibilitatea de a trimite drone autonome capabile să curețe minele navale din această zonă strategică, după ce Iranul a amenințat navele comerciale care tranzitează strâmtoarea. Măsura este discutată în contextul în care Statele Unite au cerut aliaților să desfășoare nave militare în regiune pentru a proteja traficul maritim.

Autoritățile britanice se tem însă că trimiterea unor nave de război ar putea escalada conflictul. Din acest motiv, sunt analizate alternative tehnologice, inclusiv sisteme autonome care pot detecta și detona minele marine fără a expune echipaje umane la riscuri, potrivit The Guardian.

Rută vitală pentru transportul petrolului

Strâmtoarea Ormuz, care leagă Golful Persic de Marea Arabiei, este o arteră esențială pentru comerțul energetic global. Aproximativ 20% din exporturile mondiale de petrol trec prin această cale navigabilă îngustă.

Amenințările la adresa traficului maritim au avut deja efecte asupra piețelor energetice. Prețul petrolului a crescut rapid, de la aproximativ 65 de dolari pe baril la peste 100 de dolari, pe fondul temerilor privind perturbarea livrărilor.

Ministrul britanic al energiei, Ed Miliband, a confirmat că Londra analizează utilizarea dronelor pentru detectarea minelor marine.

„Orice variantă care poate ajuta este luată în calcul”

„Este foarte important să redeschidem Strâmtoarea Ormuz. Există diferite moduri prin care am putea contribui, inclusiv cu drone pentru detectarea minelor”, a declarat el într-un interviu acordat BBC.

Oficialul britanic a precizat că guvernul colaborează cu partenerii internaționali pentru a identifica cele mai eficiente soluții.

„Toate aceste opțiuni sunt analizate împreună cu aliații noștri. Orice variantă care poate ajuta la redeschiderea strâmtorii este luată în calcul”, a adăugat Miliband.

Impact economic global

Posibila blocare a acestei rute maritime strategice ar putea avea consecințe economice majore. Economiștii avertizează că menținerea unor prețuri ridicate ale petrolului ar putea alimenta inflația și ar putea încetini creșterea economică în numeroase state.

Premierul britanic Keir Starmer este așteptat să abordeze situația într-o conferință de presă la Downing Street. Potrivit presei britanice, acesta ar urma să anunțe și un pachet de sprijin financiar de zeci de milioane de lire pentru gospodăriile afectate de creșterea costurilor energiei.

„Vom continua să lucrăm pentru o soluționare rapidă a situației din Orientul Mijlociu, deoarece încheierea conflictului este cea mai rapidă cale de a reduce costul vieții”, ar urma să declare premierul.

Presiuni din partea Washingtonului

Criza din regiune a adus și presiuni diplomatice din partea Statelor Unite. Președintele american Donald Trump a cerut mai multor state să trimită nave militare în Strâmtoarea Ormuz pentru a asigura libera circulație a navelor comerciale.

Într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social, Trump a afirmat că țări precum China, Franța, Japonia, Coreea de Sud și Regatul Unit ar trebui să contribuie la securizarea rutei maritime.

Potrivit Downing Street, premierul britanic Keir Starmer a discutat telefonic cu Donald Trump despre impactul situației din Strâmtoarea Hormuz asupra transportului maritim internațional și asupra economiei globale.

Alte opțiuni militare analizate

Pe lângă dronele pentru neutralizarea minelor, planificatorii britanici analizează și utilizarea unor drone de interceptare numite Octopus, concepute pentru a proteja navele împotriva atacurilor aeriene. Aceste sisteme anti-dronă au fost dezvoltate în cooperare cu Ucraina pentru a contracara dronele iraniene de tip Shahed.

În paralel, prezența navală britanică în regiune rămâne limitată. Distrugătorul HMS Dragon al Marinei Regale a părăsit recent portul Portsmouth și se îndreaptă spre Cipru, însă ar putea dura mai mult de o săptămână până va ajunge în zona estică a Mediteranei.