Un instrument american de wargaming, alimentat cu date clasificate, anticipează punctele slabe ale adversarului

Laboratorul de Fizică Aplicată (APL) al Universității Johns Hopkins va moderniza două instrumente de wargaming bazate pe inteligență artificială — GenWar și Strategic AI Gaming Engine (SAGE) — prin integrarea unor detalii clasificate pentru a sprijini programe ale Departamentului Apărării al SUA, potrivit Interesting Engineering.

Noile versiuni vor folosi date critice despre adversarii Statelor Unite pentru a evidenția puncte vulnerabile în condiții cât mai apropiate de realitatea operativă.

GenWar este prezentat ca o capabilitate de generație nouă care combină inteligență artificială generativă, modelare și simulare (M&S) și expertiză umană. Potrivit APL, platforma permite construirea și rularea jocurilor de război în câteva zile, nu luni, evaluând rapid zeci de „viitoruri alternative” și orientând atenția umană către scenariile ce cer deliberare atentă.

„Liderii din Departamentul Apărării caută de mai bine de un deceniu ceva de acest tip, iar acum cererea și tehnologia sunt aliniate”, a declarat Andrew Mara, șeful Departamentului de Analiză pentru Securitate Națională din cadrul APL. „Combinat cu o echipă excelentă aici, la APL, cred că avem șansa de a schimba chiar natura wargamingului în comunitatea de securitate națională.”

SAGE intră în această săptămână în testare beta, printre participanți numărându-se foști oficiali de rang înalt ai Pentagonului. În anumite privințe, SAGE este mai ambițios decât GenWar: utilizează AI generativă pentru a înlocui jucătorii umani, astfel încât să fie explorat un spectru mai larg de opțiuni, identificate „ieșiri din tipar” și descoperite tipare recurente.

„Valoarea wargamingului cu AI este să explorăm un interval mai mare de alternative decât ar putea oamenii cu asistență, să descoperim outliere ciudate pe care nimeni nu le-ar fi luat în calcul și să găsim tipare care se repetă. Acolo îi direcționezi pe oameni și spui: «hei… chiar trebuie să vă gândiți la asta»”, a afirmat James Miller, director adjunct pentru politici și analiză la APL.

APL subliniază că wargamingul rămâne un instrument esențial pentru înțelegerea deciziilor umane în medii complexe și incerte. Totuși, abordările tradiționale depind de facilitatori experți și de procese de design consumatoare de timp, ceea ce limitează scalarea și viteza. Prin integrarea AI generativ și a M&S, GenWar își propune să reducă aceste blocaje, să scurteze timpii de pregătire și să permită evaluarea paralelă a numeroase cursuri de acțiune.

Un element cheie anunțat pentru GenWar este accesibilitatea printr-o interfață de tip chat: utilizatorii fără pregătire tehnică pot adresa întrebări și pot explora scenarii în limbaj natural.

Conform APL, acest lucru extinde baza de utilizatori — de la analiști și planificatori la operatori — și menține trasabilitatea evaluărilor prin mecanisme de adjudicare bazate pe modele fizice. Modernizările, inclusiv integrarea unor detalii clasificate despre adversari, vizează creșterea relevanței și rigoarei rezultatelor, precum și scurtarea timpului necesar pentru a construi și rula wargame-uri adaptate nevoilor Departamentului Apărării.