Ucraina a reușit una dintre cele mai importante lovituri din ultimele luni asupra pozițiilor ruse din Crimeea ocupată. Serviciul de Informații pentru Apărare (GUR) a anunțat că,unitățile speciale Prymary, cunoscute și sub numele de Ghosts, au folosit drone kamikaze pentru a distruge un elicopter naval Ka-27 și patru radare-cheie care alimentau apărarea antiaeriană a peninsulei, anunță Army Recognition.

Imaginile publicate de GUR arată o dronă care zboară la înălțime foarte joasă, și asupra căreia este lansată o rachetă trasă de un sistem Pantsir S1. Aparatul reușește însă să evite interceptarea printr-o manevră bruscă, iar după explozia rachetei în spatele său continuă traiectoria spre cupola radarului vizat.

Secvența este similară altor atacuri ucrainene documentate în Crimeea și Donbas, în care dronele FPV cu rază lungă sunt pilotate manual, și folosesc terenul ca paravan pentru a reduce timpul de reacție al apărătorilor ruși.

Cea mai dură lovitură o reprezintă pierderea celor patru radare

Pe lista țintelor distruse se află și un elicopter Ka-27 Helix, platformă standard a Marinei Ruse pentru misiuni antisubmarin. Cu un echipaj de trei persoane și o rază de acțiune de circa 800 de kilometri, Ka-27 patrulează în mod obișnuit în jurul navelor ruse din Marea Neagră, monitorizează accesul către Sevastopol și caută submarine sau drone navale ucrainene.

Cea mai dură lovitură o reprezintă însă pierderea celor patru radare. Printre ele se numără Lira A10, un radar modern folosit pentru supravegherea aerodromurilor, cu acoperire de 360 de grade și o rază de până la 200 de kilometri.

Au fost distruse și radarele Nebo U și Nebo SV, sisteme mobile concepute pentru a detecta ținte greu de observat, precum avioanele stealth sau rachetele de croazieră, la distanțe de peste 300 de kilometri. În aceeași operațiune a fost lovit și radarul P-18 Terek, o componentă esențială în detectarea țintelor mici la rază lungă.

Împreună, cele patru radare formau o parte crucială a sistemului de supraveghere aeriană care furniza date bateriilor S-300 și S-400 din vestul Crimeei.

Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii de apărare antiaeriană ruse

Din vara lui 2024, Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii de apărare antiaeriană ruse, lovind atât radare 92N6E, cât și componente ale sistemelor S-300 și S-400. Ultimul atac se înscrie într-o serie de acțiuni care urmăresc reducerea eficienței apărării integrate ruse și crearea unor coridoare pentru lovituri mai profunde cu rachete și drone.

Operațiunea reflectă, de asemenea, schimbarea fundamentală a războiului în 2025, devenit o confruntare dominată de sisteme fără pilot. Ucraina afirmă că industria internă a produs peste două milioane de drone în 2024, iar în 2025 producția ar putea depăși 4,5 milioane.

Analiștii estimează că dronele sunt responsabile pentru aproape două treimi din echipamentele pierdute de Rusia, iar Forțele Sistemelor Fără Pilot, structură militară nou creată, joacă un rol tot mai important în ofensiva ucraineană.

Pierderea unor radare avansate este greu de compensat

Pentru Moscova, pierderea unor radare avansate este mult mai greu de compensat decât distrugerea unor lansatoare sau rachete. Sancțiunile occidentale și presiunea cererii militare au împins Rusia să se bazeze tot mai mult pe sisteme sovietice vechi sau modernizări limitate, în contextul unui lanț de aprovizionare cu microelectronice tot mai afectat.

Reconstruirea unei baterii Nebo sau P-18 necesită echipamente, personal și componente complexe, dificil de înlocuit rapid. Drept urmare, armata rusă ar putea fi nevoită să deplaseze mai des radarele rămase, să accepte lacune de acoperire sau să transfere echipamente din alte zone, slăbind alte sectoare ale frontului.