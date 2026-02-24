Un incident aerian a avut loc pe 18 februarie deasupra Mării Galbene, unde avioane de luptă americane și chineze s-au apropiat în timpul unor manevre militare, fără ca situația să degenereze în confruntare directă, scrie agenția de presă sud-coreeană Yonhap News Agency.

Potrivit presei sud-coreene, aproximativ zece avioane F-16 Fighting Falcon ale forțelor americane staționate în Coreea de Sud au decolat de la Baza Aeriană Osan, la sud de Seul, într-o misiune de antrenament. În timpul zborului spre vest, deasupra Mării Galbene, aparatele s-au apropiat de zona de identificare pentru apărare aeriană (ADIZ) instituită de China.

Ca reacție, forțele aeriene ale Beijingului au ridicat de la sol mai multe avioane de luptă. Cele două grupuri s-au apropiat în aer, însă niciuna dintre părți nu a pătruns în spațiul aerian suveran al celeilalte. După un scurt moment de tensiune, aparatele s-au retras.

Fără focuri de armă, dar cu semnificații strategice

Nu au fost raportate lansări de rachete sau manevre agresive evidente, iar autoritățile nu au confirmat dacă a existat iluminare radar a țintelor, un gest care ar fi putut escalada rapid situația.

Agenția Yonhap News Agency a relatat că forțele americane au notificat armata sud-coreeană cu privire la exercițiul planificat, însă nu au oferit detalii suplimentare despre amploarea misiunii.

Zona ADIZ nu reprezintă un spațiu aerian suveran, ci o zonă tampon autodeclarată, unde aeronavele străine sunt așteptate să se identifice. Deși nu este reglementată clar de dreptul internațional, astfel de zone sunt utilizate pentru detectarea timpurie a posibilelor amenințări.

ADIZ-ul Chinei din regiune este controversat, deoarece se suprapune parțial cu zone sensibile și cu interesele altor state din Asia de Est.

Un semnal într-un context regional fragil

Statele Unite mențin aproximativ 28.500 de militari în Coreea de Sud, în principal pentru a descuraja Coreea de Nord. Totuși, un astfel de episod sugerează că dimensiunea strategică a prezenței americane depășește Peninsula Coreeană.

Incidentul are loc într-un moment în care Washingtonul încearcă să își consolideze poziția în Indo-Pacific, inclusiv prin întărirea așa-numitului „First Island Chain”, un arc de teritorii și alianțe care se întinde de la Japonia până în Asia de Sud-Est și care are rolul de a limita expansiunea navală a Chinei spre Pacific.

Din această perspectivă, apropierea avioanelor americane de zona aeriană chineză poate fi interpretată drept un semnal că SUA își păstrează libertatea de operare în apropierea coastelor chineze. În același timp, reacția rapidă a Beijingului arată că și China monitorizează atent orice mișcare militară în proximitatea sa.