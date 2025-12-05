Japonia a început testele pe mare ale unui sistem de armă cu laser de 100 kilowați, montat pe nava de test Asuka a Forțelor Maritime de Autoapărare. Experții spun că sistemul reprezintă un pas major în dotarea țării cu arme cu energie direcționată, capabile să intercepteze drone și alte amenințări aeriene pe distanțe scurte, potrivit Interesting Engineering.

Laserul, dezvoltat de Agenția pentru Achiziții, Tehnologie și Logistică a Ministerului Apărării (ATLA), este instalat în două module de dimensiunea unor containere de circa 12 metri. Fiecare modul include lasere cu fibră optică, sisteme de control al fasciculului, echipamente de gestionare a energiei și sisteme de răcire. ATLA a explicat că armele combină zece lasere de 10 kW produse intern pentru a genera un fascicul de peste 100 kW.

Ideal pentru contracararea unui număr mare de drone

Spre deosebire de rachetele interceptoare, laserul nu are nevoie de muniție fizică, și funcționează exclusiv pe bază de energie electrică. În plus, costul unei „trageri” este mult mai mic decât al unui proiectil convențional, ceea ce îl face ideal pentru contracararea unui număr mare de drone ieftine.

Testele pe mare vor evalua capacitatea laserului de a detecta, urmări și distruge ținte aeriene în timp ce nava se află în mișcare. Senzorii integrați includ camere termice, oglinzi de ghidare de mare viteză și echipamente de precizie pentru menținerea fasciculului asupra țintelor.

Japonia plănuiește ca în 2026 să treacă la interceptarea proiectilelor reale pe apă

Japonia plănuiește ca în 2026 să testeze sistemul împotriva proiectilelor reale pe apă, după finalizarea testelor de detecție și urmărire. Nava Asuka, folosită anterior pentru testarea altor tehnologii navale, este conectată la sistemele interne de energie și răcire, și asigură funcționarea laserului în condiții maritime reale.

Trecerea de la lasere chimice la sisteme cu fibră optică, acum peste un deceniu, a oferit Japoniei o soluție mai sigură, iar trecerea la sistemul de 100 kW marchează un punct crucial în modernizarea capacităților militare.

Oficialii ATLA declară că scopul imediat este apărarea împotriva dronelor și a focului indirect, precum mortierele, în timp ce utilizarea sistemului împotriva rachetelor rămâne un obiectiv pe termen lung.