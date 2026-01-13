Marea Britanie va dezvolta noi rachete balistice cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina, pentru a se apăra în fața Rusiei. Rachetele vor putea lovi ținte aflate mult în spatele liniei frontului, a anunțat ministerul britanic al Apărării într-un comunicat de presă, potrivit Mediafax.

Aceste rachete balistice vor fi dezvoltate în cadrul proiectului Nightfall, iar acestea vor fi capabile să lovească ținte aflate în adâncul teritoriului Rusiei, a declarat Ministerul britanic al Apărării într-un comunicat emis duminică seara.

„Rachetele Nightfall vor putea fi lansate de pe o serie de vehicule, vor putea trage mai multe rachete în succesiune rapidă și se vor putea retrage în câteva minute, permițând forțelor ucrainene să lovească ținte militare cheie înainte ca forțele ruse să poată răspunde. Cu o încărcătură explozivă de 200 kg, o rată de producție de înaltă precizie de 10 sisteme pe lună și un preț maxim de 800.000 de lire sterline pe rachetă, NIGHTFALL are scopul de a oferi Ucrainei o opțiune de atac puternică, rentabilă și cu rază lungă de acțiune, cu controale minime asupra exporturilor străine”, se mai arată în comunicatul emis de ministerul britanic al Apărării.

Rachetele Nightfall vor avea o rază de acțiune de peste 500 de kilometri.

„Atacurile din noaptea de joi demonstrează că Putin crede că poate acționa cu impunitate, țintind zone civile cu arme avansate. În loc să negocieze serios pacea, el intensifică serios războiul său ilegal. (…) Nu vom accepta acest lucru, de aceea suntem hotărâți să punem arme de ultimă generație în mâinile ucrainenilor, în timp ce aceștia ripostează”, a spus John Healey, Secretarul britanic al Apărării, potrivit sursei citate.

Anunțul privind dezvoltarea unei astfel de rachete care să vină în sprijinul Ucrainei a avut loc după vizita recentă a secretarului britanic al Apărării, John Healey, în Ucraina, care a coincis cu un atac masiv cu rachete și drone rusești împotriva Kievului și a altor orașe, în perioada 8-9 ianuarie. În timpul atacului, Rusia a lansat o rachetă balistică Oreșnik asupra vestului Ucrainei, la 60 de kilometri de granița cu Polonia.

Moscova spune că atacul a avut loc ca reacție la o presupusă tentativă a Ucrainei de a lovi cu drone una dintre reședințele președintelui Vladimir Putin. Kievul neagă această acuzație și o consideră falsă.