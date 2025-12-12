NATO Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) a anunțat selecția unui număr record de 150 de companii și instituții inovatoare din 24 de state membre NATO, care vor participa în 2026 la Challenge Programme, unul dintre principalele instrumente ale Alianței pentru accelerarea tehnologiilor emergente cu utilizare duală.

Din România, a fost selectat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” (INCAS), cu un proiect dedicat sistemelor aeriene fără pilot, potrivit Start-up.ro.

Potrivit informațiilor comunicate de NATO, cele 150 de organizații au fost alese din aproximativ 3.700 de aplicații depuse la nivelul întregii Alianțe. Selecția a vizat proiecte considerate cu cel mai ridicat potențial de impact în domeniul apărării și securității, într-un context geopolitic caracterizat de riscuri crescute și de nevoia accelerării ciclurilor de inovare.

Extinderea programului DIANA

Programul DIANA se află în al doilea său an complet de funcționare și își extinde semnificativ amploarea. Inițiativa este parte a strategiei NATO de a sprijini dezvoltarea și adoptarea rapidă a tehnologiilor emergente și disruptive, cu aplicații atât civile, cât și militare. Accentul este pus pe soluții care pot fi integrate mai ușor în ecosistemele industriale și operaționale ale statelor membre.

Proiectul INCAS pentru UAV-uri

România este reprezentată în grupul de participanți din 2026 prin INCAS, selectat în aria dedicată infrastructurii critice și logisticii.

Proiectul propus vizează dezvoltarea unor soluții pentru producția eficientă energetic a structurilor compozite destinate sistemelor aeriene fără pilot. Mai exact, institutul lucrează la dezvoltarea de matrițe eficiente energetic pentru fabricarea componentelor utilizate la UAV-uri.

Conform descrierii proiectului, soluția INCAS urmărește eliminarea utilizării autoclavelor, cuptoare industriale de mari dimensiuni folosite în mod tradițional în procesul de fabricație al structurilor compozite. Prin această abordare, se are în vedere reducerea consumului de energie, simplificarea proceselor de producție și creșterea eficienței industriale, aspecte relevante atât pentru aplicații civile, cât și pentru cele din domeniul apărării.

Zece arii prioritare de inovare

Programul NATO DIANA 2026 este structurat în jurul a zece arii prioritare, stabilite în funcție de nevoile operaționale actuale și viitoare ale Alianței. Aceste arii includ comunicații avansate, sisteme autonome și fără pilot, medii electromagnetice contestate, infrastructură critică și logistică, decizii asistate de date, energie și alimentare, reziliență umană și biotehnologie, operațiuni maritime, operațiuni în medii extreme și operațiuni spațiale reziliente.

Structura finanțării și a sprijinului

Participarea în program presupune un parcurs structurat în mai multe etape. În prima fază, cu o durată de șase luni, fiecare dintre cele 150 de organizații selectate primește o finanțare de 100.000 de euro. La finalul acestei etape, proiectele cu cele mai bune rezultate pot avansa în faza a doua a programului, unde pot beneficia de o finanțare suplimentară de până la 300.000 de euro.

Pe lângă sprijinul financiar, participanții au acces la o rețea extinsă de centre de testare din cele 32 de state membre NATO. De asemenea, programul oferă mentorat din partea experților din industrie și a comunității științifice, precum și oportunități de colaborare cu actori relevanți din ecosistemul de apărare și securitate al Alianței.

Confirmarea capacității de inovare a României

Selecția INCAS în cadrul acceleratorului NATO DIANA confirmă interesul Alianței pentru soluții dezvoltate în România și pentru contribuția institutelor de cercetare la domenii considerate critice pentru securitatea colectivă. Proiectul dedicat producției eficiente de structuri compozite pentru UAV-uri se înscrie în tendința mai largă de optimizare a lanțurilor de producție și de reducere a dependenței de procese industriale intensive energetic.

Lista completă a celor 150 de companii și instituții selectate include organizații din Europa, America de Nord și alte regiuni ale Alianței, active în domenii variate, de la inteligență artificială și sisteme autonome, până la energie, spațiu și biotehnologie. Cohorta din 2026 reflectă, potrivit NATO, direcțiile strategice ale Alianței în materie de inovare și adaptare la noile provocări de securitate.