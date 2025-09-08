Beijingul a expus o dronă subacvatică de mari dimensiuni, capabilă să opereze la distanțe de mii de kilometri

China a făcut publică AJX002, o dronă subacvatică de mari dimensiuni, în cadrul paradei militare de la Beijing organizate pentru comemorarea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Evenimentul a fost marcat de prezența oficialilor chinezi de rang înalt, dar și a unor lideri internaționali precum președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un, fapt ce nu face altceva decât să sublinieze dimensiunea politică și strategică a prezentării, anunță ArmyRecognition.

Vehiculul subacvatic nepilotat (XLUUV) este conceput pentru misiuni pe termen lung, fără echipaj, și poate opera la distanțe de mii de kilometri. AJX002 nu poate fi lansat de submarinele convenționale, și este necesară desfășurarea și recuperarea la cheu.

Cu o lungime între 18 și 20 de metri și un diametru de 1–1,5 metri, drona folosește propulsie tip pumpjet pentru a reduce semnătura acustică și poate transporta sarcini pentru misiuni diverse, de la plasarea de mine până la operațiuni ofensive sau sabotarea infrastructurii subacvatice.

AJX002 este optimizat pentru misiuni de minare

Autoritățile chineze au declarat că AJX002 este optimizat pentru misiuni de minare, dar analiștii militari estimează că poate fi echipat și cu torpile sau rachete de croazieră, ceea ce sporește capacitatea de descurajare și ofensivă a Chinei în regiune.

Drona ar putea patrula Strâmtoarea Taiwan, poate instala mine subacvatice sau chiar afecta infrastructura critică, precum cablurile de telecomunicații. Aceasta ridică semnificativ nivelul de complexitate al războiului subacvatic, motiv pentru adversari să țină cont atât de submarinele cu echipaj, cât și de sistemele autonome.

Ambiții regionale puternice

AJX002 face parte dintr-un program mai amplu de dezvoltare a dronelor subacvatice de mari dimensiuni, iar Beijingul a testat deja mai multe modele diferite. Comparativ cu alte țări, China se află înainte atât ca varietate de sisteme, cât și ca ritm de implementare, ceea ce semnalează ambiții regionale puternice.

Prezentarea dronelor alături de rachete nucleare, arme hipersonice și sisteme cu energie direcționată transmite un mesaj strategic clar… China își extinde capabilitățile militare subacvatice și întărește controlul asupra regiunii, cu implicații directe pentru securitatea Taiwanului și a zonei Asiei de Est.