Portugalia a semnat un contract pentru construirea primului portavion european proiectat special pentru operarea dronelor.

Nava, denumită Don Juan II (D João II), va fi construită de compania olandeză Damen în șantierul său din Galați, România, la un cost de 132 de milioane de euro, finanțat în mare parte din fonduri europene de redresare, potrivit Euronews.com.

Caracteristici și funcționalitate

Portavionul va avea o lungime de 107,6 metri și o autonomie de 45 de zile, permițând desfășurarea operațiunilor fără sprijin logistic apropiat. Nava poate transporta un echipaj standard de 48 de persoane, cu spațiu pentru 42 de specialiști, inclusiv operatori de drone și cercetători. În situații de urgență, poate găzdui temporar 100–200 de persoane.

Puntea de 94 de metri este destinată aterizării și lansării dronelor aeriene, iar hangarul permite asamblarea și întreținerea vehiculelor autonome. Nava dispune de rampă la pupa pentru lansarea dronelor de suprafață și subacvatice și poate transporta 18 containere, inclusiv camere hiperbarice și structuri spitalicești, 18 vehicule ușoare și 10 bărci. Un vehicul telecomandat poate atinge adâncimi de 6.000 de metri.

Nava este proiectată pentru a permite schimbarea profilurilor de misiune în decurs de o săptămână, prin adaptarea sistemelor și echipamentelor, oferind astfel flexibilitate operațională fără modificări structurale majore. Potrivit purtătorului de cuvânt al Marinei Portugheze, Ricardo Sá Granja, această abordare permite menținerea unei „flexibilități funcționale ridicate”.

Context și comparații cu alte state

Proiectul a fost conceput de Henrique Gouveia e Melo, fost șef al Statului Major al Marinei Portugheze și candidat la alegerile prezidențiale din acest an. La semnarea contractului în noiembrie 2023, el a descris inițiativa drept „un punct fără întoarcere pentru modernitate”.

Portavionul dedicat dronelor oferă forțelor armate posibilitatea de a-și extinde aria operațională la costuri reduse. Comparativ, un portavion nuclear american din clasa Ford costă circa 13 miliarde de dolari, iar „Queen Elizabeth” din Marea Britanie are un preț de peste 1 miliard de dolari.

Cel puțin trei țări (China, Iran și Turcia) au achiziționat sau dezvoltă nave cu punte plată pentru transportul dronelor autonome, demonstrând interesul global pentru această categorie de nave.

Don Juan II este proiectat să atingă o viteză de 15,5 noduri, oferind un instrument modern pentru operațiuni aeriene, navale și subacvatice autonome.

