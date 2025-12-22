dark
Macron anunță că Franța va construi un nou portavion, pentru a-și consolida puterea maritimă

Redacția TechRider
22 decembrie 2025
Portavion francez din noua generație
Credit foto: JB Autissier / Panoramic / Profimedia
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat, duminică, planurile de construire a unui nou portavion, mai mare și mai modern, care să înlocuiască vechiul portavion Charles de Gaulle, scrie Reuters, citată de Mediafax.

Programul, cunoscut sub numele de „Porte-Avions Nouvelle Génération”, este estimat să coste aproximativ 10,25 miliarde de euro.

De asemenea, guvernul francez a declarat că noua navă va fi operațională până în 2038, an în care se preconizează că portavionul Charles de Gaulle va fi retras din serviciu.

„În conformitate cu ultimele două legi privind programarea militară și după o analiză aprofundată și cuprinzătoare, am decis să dotez Franța cu un nou portavion”, a declarat Macron, în timpul unei vizite la trupele franceze din Emiratele Arabe Unite, notează France24.

Președintele francez a mai menționat faptul că decizia finală a fost luată săptămâna aceasta.

„Într-o epocă a prădătorilor, trebuie să fim puternici pentru a fi temuți”, a spus Macron.

Noul portavion va fi mai mare decât cel actual, va avea un echipaj de 2.000 de persoane și va putea transporta 30 de avioane de vânătoare.

Noul portavion, care ar fi cea mai mare navă de război construită vreodată în Europa, este esențial pentru descurajarea nucleară a Franței, dar și pentru eforturile Europei de a obține o mai mare autonomie în domeniul apărării.

Franța este singura putere nucleară din UE și se numără printre puținele țări europene care dețin un portavion, alături de Marea Britanie, Italia și Spania.

