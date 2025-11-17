KF41 Lynx este o mașină de luptă a infanteriei (MLI) de ultimă generație, proiectată și produsă de compania germană Rheinmetall și prezentată pentru prima dată în 2016 la salonul Eurosatory. Potrivit unor surse, România a selectat acest model în contractul său în valoare de peste 2,5 miliarde de euro, care prevede achiziția, într-o primă fază, a 246 de noi astfel de vehicule.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Lynx KF41 poate avea o greutate maximă de 50 de tone, are o lungime maximă de aproximativ 7,8 metri, o lățime de 3,78 metri și o înălțime de 3,3 metri. Echipează un echipaj de trei persoane (mecanic conductor, comandant, trăgător) și poate transporta opt militari complet echipați în compartimentul de trupe.

Armura modulară oferă protecție împotriva armelor antitanc, a muniției de calibru mediu, a șrapnelului de artilerie, a dispozitivelor explozive improvizate și a submunițiilor.

KF41 Lynx utilizează o turelă Lance 2.0 cu două persoane, dotată cu un tun automat (30 mm sau 35 mm), capabil să tragă cu muniție la distanțe de până la 3.000 de metri, cu o rezervă de 200 de proiectile.

Turela dispune de un lansator dublu pentru rachete antitanc Spike-LR2 și o mitralieră coaxială de 7,62 mm.

Vehiculul este pus în mișcare de un motor Diesel Liebherr de 1.140 CP, care permite o viteză maximă de 70 km/h și o autonomie de 500 km.

Suspensia pe bare de torsiune și roți duble cu anvelope din cauciuc asigură trecerea peste obstacole cu înălțime maximă de un metru, traversarea de tranșee de 2,5 metri și vaduri de apă de până la 1,5 metri.

KF41 Lynx dispune de un sistem panoramic de vedere la 360 de grade pentru echipaj, sistem digital de management al luptei, senzori TV/IR (electro-optici și infraroșii), telemetru laser (laser range finder) și capabilități de recunoaștere și urmărire automată a țintelor.

Opțional, MLI-ul poate primi un sistem de protecție activă și camuflaj pentru reducerea amprentei termice și radar.

KF41 Lynx nu trebuie confundat cu modelul KF31 Lynx , care are motor mai slab, este mai ușor și poate transporta doar șase militari.

Cine a selectat KF41 Lynx și ce competiții a pierdut vehiculul

Statele care au selectat deja MLI-ul german sunt Ungaria, Italia și Ucraina. România ar deveni al patrulea membru al clubului. De vehicul mai sunt interesate statele SUA, Polonia și Grecia.

KF41 Lynx a concurat și pentru înzestrarea trupelor australiene cu mașini de luptă ale infanteriei, dar a pierdut în fața Redback produs de sud-coreenii de la Hanwha. Redback se află și în cursa din România.

În Cehia și Slovacia, vehiculul Rheinmetall a pierdut competiția în fața modelului CV90 produs de BAE Systems.