USS Nimitz, cel mai vechi portavion nuclear aflat în serviciu activ din lume, s-a întors la baza navală Kitsap pentru ultima sa vizită înainte de retragerea din activitate, transmite publicația Navy Times.

Lansată în 1975, nava se apropie de sfârșitul vieții sale utile de 50 de ani și este programată să fie scoasă din serviciu în Norfolk, Virginia, în 2026.

Ultima sa misiune de nouă luni a fost o dovadă a importanței sale strategice durabile. Grupul de atac pe care l-a condus a facilitat încetarea focului între Iran și Israel și a efectuat atacuri împotriva țintelor Statului Islamic. „Nu pot exagera impactul pozitiv pe care l-a avut grupul de atac Nimitz în cadrul misiunii noastre de menținere a păcii prin forță”, a declarat contraamiralul Fred Goldhammer.

Nava a participat la misiuni istorice, de la încercarea de salvare a ostaticilor din Iran din 1980 (Operațiunea Evening Light) până la operațiunile Desert Storm, Southern Watch și Iraqi Freedom. Mai mult, a găzduit prima aterizare pe mare a avionului F-35.

În timpul pandemiei din 2020, USS Nimitz a finalizat o misiune de 341 de zile, cea mai lungă pentru un portavion american de la Războiul din Vietnam.

Numit după amiralul Chester W. Nimitz din al Doilea Război Mondial, portavionul va fi reciclat la Newport News Shipbuilding, o operațiune care va dura câțiva ani, deoarece trebuie înlăturat cu grijă combustibilul nuclear din cele două reactoare. Multe componente vor fi păstrate pentru a fi utilizate pe alte nave.

Din păcate, transformarea navei într-un muzeu ar fi fost o misiune foarte complicată. Nimitz este un „superportavion” cu deplasament de peste 100.000 de tone, care poate găzdui peste 6.000 de oameni. Nava este pur și simplu prea mare și prea scumpă pentru a fi întreținută de o fundație privată. Întreținerea anuală a unei nave de această dimensiune ar costa zeci de milioane de dolari, iar foarte puține docuri civile sunt suficient de mari pentru a putea efectua întreținerea periodică necesară a carenei.