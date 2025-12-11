Guvernul României a aprobat joi acceptarea donației din partea Lockheed Martin Global Inc. a unui sistem de dronă VXE30, în valoare de peste 920.000 de euro, care va fi dat în administrarea SPP pentru a sprijini și eficientiza misiunile operative ale serviciului, scrie Mediafax.

Executivul a aprobat joi hotărârea privind acceptarea unei donații din partea companiei americane Lockheed Martin Global Inc., constând într-un sistem de aeronavă fără pilot la bord, model VXE30, evaluat la 920.262 de euro. Echipamentul va fi trecut în administrarea Serviciului de Protecție și Pază (SPP).

Potrivit Executivului, sistemul va sprijini îndeplinirea misiunilor operative ale SPP, contribuind la menținerea unui nivel ridicat de eficiență și siguranță în acțiunile specifice.

Donația permite instituției să își optimizeze resursele, fără costuri suplimentare pentru statul român.

Guvernul subliniază că noul echipament va facilita monitorizarea și intervenția în situații care necesită mijloace tehnice avansate, consolidând capacitățile operaționale ale SPP.

Context

Stalker VXE30 este un sistem aerian fără pilot (SUAS) de ultimă generație, cu decolare și aterizare verticală (VTOL. VXE30 se bazează pe succesul sistemului SUAS Stalker cu autonomie extinsă, dovedit din punct de vedere operațional, combinând flexibilitatea unui sistem portabil cu autonomia și performanța de încărcare utilă a unui vehicul mai mare și mai costisitor, potrivit Lockheed Martin.

Sistemul permite o gamă mai largă de lansări și aterizări cu o precizie ridicată. Sistemul este construit pentru a răspunde cerințelor practice ale diverselor tipuri de misiuni, cu o durată de viață extinsă și mai multe opțiuni de greutate și configurare a încărcăturii utile, fără a sacrifica autonomia sau compatibilitatea.

Specificații tehnice principale:

Grupa 2 / Clasa I NATO;

Operațiuni complet autonome de lansare verticală, zbor și aterizare;

Capacitate de încărcare utilă multiplă INT / multi-misiune;

Platformă cu arhitectură modulară deschisă;

Alimentare cu celulă de combustibil propan sau baterie reîncărcabilă;

Plafon de 4,572m;

Anvergură de 4,9 m;

Autonomie de zbor de peste 8 ore;

Rază de comunicație de până la 160 km;

Greutate de 22 kg;

Amprentă logistică extrem de redusă – se încadrează într-un SUV sau camion;

Asamblare în 10 minute;

Operare cu 2 persoane;

Inaudibil la distanță scurtă.