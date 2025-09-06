Roiurile de drone devin mai rapide și mai inteligente datorită unei tehnologii inventate de britanici

Cercetătorii de la Universitatea Durham au dezvoltat o tehnologie ce promite să ducă roiurile de drone la un nou nivel de performanță. Noul sistem, denumit T-STAR, permite vehiculelor aeriene fără pilot să zboare mai rapid, mai sigur și cu o coordonare impecabilă, chiar și în medii pline de obstacole. Descoperirea a fost publicată în revista IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, informează TechXplore.

De ani de zile, specialiștii au văzut în roiurile de drone viitorul pentru căutare și salvare, intervenții în caz de dezastre, monitorizarea incendiilor de pădure sau livrări rapide. Totuși, un obstacol major a persistat… dronele care zburau în grup trebuiau fie să încetinească mult pentru a evita coliziunile, fie să riște accidente.

T-STAR schimbă regulile jocului. Sistemul permite dronelor să comunice în timp real și să-și ajusteze instant traiectoria, astfel încât roiul rămâne unit și își atinge obiectivul fără întârzieri inutile.

„Un roi cu adevărat inteligent”

„T-STAR permite vehiculelor aeriene autonome să funcționeze ca un roi cu adevărat inteligent, combinând viteză, siguranță și coordonare într-un mod care până acum părea imposibil”, spune dr. Junyan Hu, coordonatorul studiului.

Testele de laborator au arătat că roiurile echipate cu T-STAR finalizează misiuni mai rapid decât cele controlate prin metodele actuale.

Tehnologia ar putea fi folosită în cutremure, inundații sau incendii de pădure, pentru a transporta provizii sau a ajuta echipele de intervenție. În același timp, cercetătorii cred că T-STAR ar putea avea un impact uriaș și în agricultură sau logistică, unde roiurile autonome ar putea lucra la o scară nemaiîntâlnită.

Următorul pas: testarea în aer liber

Simulările și experimentele controlate au confirmat eficiența T-STAR, iar următorul obiectiv al echipei de la Durham este testarea în condiții reale, în spații exterioare complexe.

Noua tehnologie ar putea marca începutul unei ere în care roiurile de drone nu mai sunt doar un experiment de laborator, ci un instrument vital în misiuni de viață și de moarte.