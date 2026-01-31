Cum utilizează Moscova rețeaua Starlink pentru a extinde raza de acțiune a dronelor

Rusia a început să utilizeze sisteme de comunicații prin satelit Starlink pe dronele sale de atac, o evoluție care îi permite să desfășoare operațiuni la distanțe mai mari și să evite, în mare parte, măsurile de război electronic ale Ucrainei, potrivit analiștilor militari și oficialilor de la Kiev.

Experți ucraineni citați de CNN afirmă că drone echipate cu Starlink au fost deja folosite în „sute” de atacuri. Țintele au inclus nu doar obiective militare, ci și zone urbane, clădiri rezidențiale și infrastructură civilă. „Acesta este un act de terorism facilitat de tehnologii civile moderne de comunicație”, a declarat Serhii Beskrestnov, consilier al Ministerului ucrainean al Apărării și specialist în tehnologie militară.

Până recent, Ucraina reușea să neutralizeze o parte semnificativă a dronelor rusești prin bruiaj GPS și radio. Integrarea Starlink a redus însă eficiența acestor metode. Dronele pot fi acum controlate în timp real de la sute de kilometri distanță, nu mai pot fi blocate electronic în mod convențional și pot lovi ținte cu un nivel mai ridicat de precizie.

Anterior, Rusia a folosit și drone ghidate prin cabluri de fibră optică, care erau imposibil de bruiat, dar aveau o rază de acțiune limitată de lungimea cablului. Utilizarea comunicațiilor prin satelit elimină această constrângere operațională.

Un alt element esențial este raportul cost-eficiență. O dronă relativ simplă, echipată cu un terminal Starlink Mini, estimat la un cost cuprins între 250 și 500 de dolari, poate obține rezultate comparabile cu platforme mult mai scumpe. Potrivit lui Beskrestnov, unele dintre aceste drone pot avea o rază de acțiune de până la 500 de kilometri, acoperind aproape întreg teritoriul Ucrainei și, teoretic, porțiuni din Republica Moldova, Polonia, România și statele baltice.

Experții ucraineni analizează inclusiv posibilitatea ca un atac recent asupra unui tren civil din estul Ucrainei, soldat cu victime, să fi fost realizat cu o dronă ghidată prin Starlink. Drona a reușit să evite apărarea electronică și să lovească o țintă aflată în mișcare. De asemenea, roiuri de drone ieftine de tip „Molniya”, fabricate inclusiv din materiale ușoare precum placajul, au fost folosite în atacuri asupra infrastructurii energetice, unele dintre ele reușind să își atingă obiectivele datorită conexiunii prin satelit.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, a avertizat că această evoluție reprezintă o amenințare urgentă și a confirmat că autoritățile de la Kiev au contactat SpaceX, compania care operează Starlink. „Inamicul își îmbunătățește constant dronele și tactica. Fiecare zi aduce un nou risc”, a declarat Fedorov, menționând că Rusia a lansat peste 6.000 de drone doar în ultima lună.

Deși Starlink nu este autorizat să opereze în Rusia, iar comercializarea terminalelor este interzisă prin sancțiuni americane, Moscova ar fi obținut echipamentele prin intermediul unor state terțe. SpaceX nu a comentat cazul, dar a afirmat anterior că dezactivează terminalele utilizate de entități aflate sub sancțiuni.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) subliniază că folosirea Starlink pe dronele rusești ridică riscuri care depășesc conflictul din Ucraina. Lansarea unor astfel de drone din Rusia sau din teritorii ocupate plasează, cel puțin teoretic, porțiuni din spațiul NATO în raza lor de acțiune, adăugând o nouă dimensiune riscurilor de escaladare regională.