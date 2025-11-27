dark
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Comandantul forțelor americane din Europa: O nouă tehnologie antidronă se află „în etapa finală de implementare” în România

Andrei Manole
27 noiembrie 2025
generalul christopher donahue alaturi de ministrul apararii ionut moseanu
Generalul Christopher Donahue alături de ministrul Apărării Ionuț Moșteanu (Sursa foto: U.S. Army / Breanna Bradford)
Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, generalul Christopher Donahue, a anunțat că o nouă tehnologie antidronă se află „în etapa finală de implementare” în România, o măsură determinată de încă o incursiune a unei drone rusești în spațiul aerian al țării, transmite Stars and Stripes.

În timpul discursului său de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, Donahue se referea probabil la sistemul Merops, o tehnologie rentabilă, bazată pe inteligența artificială, deja testată în luptă de trupele ucrainene.

Acest anunț vine în contextul unei recente reduceri a prezenței militare americane, care a implicat încetarea rotației unei brigăzi a Armatei SUA. Această decizie a însemnat că aproximativ 700 de soldați nu au mai fost înlocuiți, deși SUA menține în continuare aproximativ 1.000 de militari în România.

În ciuda reducerii, Donahue a susținut angajamentul SUA față de regiunea Mării Negre. „România va fi întotdeauna elementul central al acestei părți a Alianței”, a declarat Donahue.

În 25 noiembrie, două avioane Eurofighter Typhoon germane au decolat de la baza aeriană pentru a monitoriza o încălcare a spațiului aerian cu o dronă provenită din Ucraina. Drona a parcurs aproximativ 100 de km în România, iar fragmente din vehiculul aerian fără pilot au fost recuperate ulterior.

Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a caracterizat evenimentul ca „o nouă provocare rusească împotriva României”, menționând că piloții au „ales în cele din urmă să nu intervină” din cauza preocupărilor legate de daunele colaterale.

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

