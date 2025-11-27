Comandantul forțelor americane din Europa: O nouă tehnologie antidronă se află „în etapa finală de implementare” în România

Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, generalul Christopher Donahue, a anunțat că o nouă tehnologie antidronă se află „în etapa finală de implementare” în România, o măsură determinată de încă o incursiune a unei drone rusești în spațiul aerian al țării, transmite Stars and Stripes.

În timpul discursului său de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, Donahue se referea probabil la sistemul Merops, o tehnologie rentabilă, bazată pe inteligența artificială, deja testată în luptă de trupele ucrainene.

Acest anunț vine în contextul unei recente reduceri a prezenței militare americane, care a implicat încetarea rotației unei brigăzi a Armatei SUA. Această decizie a însemnat că aproximativ 700 de soldați nu au mai fost înlocuiți, deși SUA menține în continuare aproximativ 1.000 de militari în România.

În ciuda reducerii, Donahue a susținut angajamentul SUA față de regiunea Mării Negre. „România va fi întotdeauna elementul central al acestei părți a Alianței”, a declarat Donahue.

În 25 noiembrie, două avioane Eurofighter Typhoon germane au decolat de la baza aeriană pentru a monitoriza o încălcare a spațiului aerian cu o dronă provenită din Ucraina. Drona a parcurs aproximativ 100 de km în România, iar fragmente din vehiculul aerian fără pilot au fost recuperate ulterior.

Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a caracterizat evenimentul ca „o nouă provocare rusească împotriva României”, menționând că piloții au „ales în cele din urmă să nu intervină” din cauza preocupărilor legate de daunele colaterale.