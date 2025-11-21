VIDEO Merops, sistemul de interceptare de drone accesibil adus în România: are 2.000 de interceptări în Ucraina, poate fi folosit dintr-o camionetă, rată de succes de 95% împotriva amenințărilor de tip Shahed

În urma incursiunilor dronelor rusești în spațiul aerian polonez și românesc în urmă cu câteva luni, aceste state NATO instalează rapid sisteme de apărare aeriană cu costuri reduse, precum Merops, transmite Business Insider.

Această platformă anti-drone, care lansează o dronă interceptoare numită Surveyor, și-a demonstrat deja eficacitatea în Ucraina, înregistrând aproape 2.000 de interceptări reușite împotriva amenințărilor rusești.

Sistemul, care utilizează inteligență artificială, este conceput pentru a contracara atât dronele de recunoaștere, cât și pe cele de atac, inclusiv variantele mai rapide și mai noi, cu motoare cu reacție. „Acest sistem este foarte fiabil”, a declarat sergentul Riley Hiner din armata SUA, specializat în Merops. El a adăugat că acesta are o „rată de succes de 95%, în special la interceptarea dronelor de tip Shahed”.

Merops, dezvoltat de Project Eagle, a devenit un instrument vital de apărare aeriană pentru Ucraina, oferind o soluție relativ ieftină pentru doborârea dronelor rusești ieftine de tip Shahed.

Adoptarea sa de către NATO face parte dintr-o inițiativă de consolidare a flancului estic al Alianței cu o combinație de sisteme de luptă accesibile și cu performanțe dovedite. Generalul de brigadă al armatei americane Curtis King a calificat sistemul ca fiind „foarte letal”, „foarte eficient” și, de asemenea, „rentabil”.

Sistemul Merops, operat de un echipaj de patru persoane, este flexibil și poate fi desfășurat din locații fixe sau mobile. Interceptorul său Surveyor, care costă 15.000 de dolari, este proiectat să distrugă dronele ostile fie prin lovirea lor, fie prin detonarea unei mici încărcături explozive în apropierea lor. Merops este o alternativă semnificativ mai ieftină decât utilizarea avioanelor de vânătoare și a rachetelor aer-aer costisitoare.

Cu toate acestea, deși Merops este eficient împotriva dronelor de atac și de recunoaștere mai mari, are dificultăți împotriva dronelor FPV, care zboară la joasă altitudine și sunt foarte manevrabile.