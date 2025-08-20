Războiul viitorului este și mai poluant: Dronele cu fibră optică agravează dezastrul de mediu de pe frontul din Ucraina / Poluare masivă cu plastic care va dura sute de ani

Conflictul ruso-ucrainean a marcat o nouă eră în tehnologia militară, dar a adus cu sine și o criză de mediu fără precedent: un „război fără pilot, neîncetat” și poluarea masivă cu plastic, rezultată din acesta, transmite Fast Company.

Ambele părți, inițial Rusia și acum Ucraina, au adoptat drone ghidate prin fibră optică pentru a contracara măsurile de război electronic ale inamicului, înlocuind semnalele radio tradiționale cu kilometri de cabluri de fibră optică. Această schimbare a dus la proliferarea unei „pânze de păianjen” de plastic, care acoperă acum câmpurile de luptă, câmpiile și pădurile.

Viceprim-ministrul ucrainean, Mihailo Fedorov, menționează că, deși aceste drone aveau odinioară o rază de acțiune de câțiva kilometri, ele sunt acum capabile să lovească ținte inamice la distanțe de peste 40 de kilometri. Acest salt tehnologic are, însă, un cost la scară industrială.

Cu o producție lunară de drone FPV a Ucrainei care ajunge la 200.000 de unități și o producție de zeci de mii de drone rusești ghidate prin fir, un total combinat de doar 15.000 de drone pe lună, la o rază de acțiune de 40 de km, ar fi suficient pentru a înconjura ecuatorul Pământului de 15 ori.

Impactul asupra mediului

Cablurile, fabricate din materiale precum polimetil metacrilat și acoperite cu substanțe chimice persistente din familia PFAS, vor dăinui în mediu timp de secole. Potrivit lui Leon Moreland de la Conflict and Environmental Observatory, aceste cabluri „ar putea persista în mediu pentru mai mult de 600 de ani, reprezentând o amenințare substanțială pe termen lung”.

Această masă de deșeuri nu numai că pune în pericol viața sălbatică, prin prinderea animalelor în plasă, dar complică și operațiunile viitoare de deminare și pe cele agricole. În plus, pe măsură ce cablurile se degradează, ele vor elibera microplastice și contaminanți toxici, care pot inhiba creșterea culturilor și pot pătrunde în lanțul trofic, o problemă deosebit de acută pentru o țară care este un producător major de porumb și grâu la nivel global.