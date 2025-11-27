VIDEO Dronă militară rezistentă la bruiaj, produsă în România / Modelul pe care este bazată a luptat în Afganistan

În România este produsă de compania israeliană Elbit Systems drona Watchkeeper X. UAV-ul este derivat și varianta de export a modelului Watchkeeper WK450, folosit de Armata Britanică. Drona WK450 a fost folosită în misiuni în Afganistan.

La rândul său, Watchkeeper WK450 este derivată din drona Hermes 450 a Elbit.

Dronele Watchkeeper sunt folosite în cadrul unor sisteme care includ trei vehicule aeriene fără pilot, două stații de control terestre și două sisteme de comunicații.

Rolul principal al sistemului de drone Watchkeeper X este de a oferi capabilități avansate de informații, supraveghere și recunoaștere pentru forțele armate.

În România sunt produse UAV-urile și stațiile de control terestre. Materialele compozite sunt produse la Simultec, asamblarea dronelor este făcută de Aerostar din Bacău, iar stația terestră la Eurobody. Integrarea, testarea și mentenanța sistemului se fac tot la Simultec.

Elbit are în țară șapte centre de dezvoltare și producție.

Fiecare sistem de drone Watchkeeper este deservit de trei piloți, trei operatori de încărcătură utilă și nouă tehnicieni.

România a comandat până acum trei sisteme de drone Watchkeeper X, pe care le va recepționa în următoarele luni.

Compania Elbit are în portofoliu și alte modele de drone de recunoaștere și supraveghere, precum Hermes 900 și Hermes 650 Spark, dar și modele „kamikaze”, precum SkyStriker.

Varianta civilă de Hermes 900, StarLiner, are o certificare specială de la Autoritatea Aviației Civile din Israel care îi permite să zboare în spațiul aerian civil nesegregat, ca orice altă aeronavă civilă.