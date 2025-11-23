Corespondență din Israel: Dronele Watchkeeper comandate de România vor fi recepționate în lunile următoare / Acestea sunt produse în mare parte în țară

Cele trei sisteme de drone de supraveghere și recunoaștere Watchkeeper produse de Elbit Systems pentru România vor fi recepționate în următoarele luni, a declarat un reprezentant al companiei la un eveniment organizat în Israel și la care TechRider a participat.

„Sistemele sunt de ultimă generație, cele mai bune posibile”, a precizat oficialul.

Cu ocazia evenimentului, o dronă a zburat și a fost prezentată presei din România.

Livrările sistemelor au întârziat cu câteva luni, iar Elbit transmite că acest lucru s-a întâmplat din cauza războiului prin care a trecut Israelul. O parte din resurse au fost redirecționate pentru acest efort, iar unii angajați au fost mobilizați.

Un sistem de drone Watchkeeper include trei UAV-uri, două stații de control terestre și două sisteme de comunicații. Fiecare sistem este deservit de trei piloți, trei operatori de încărcătură utilă și nouă tehnicieni. Primele echipe vor fi antrenate de Elbit, urmând ca apoi aceștia să îi instruiască la rândul lor pe alți piloți, operatori și tehnicieni.

Încărcătura utilă cu care vin echipate dronele României este compusă dintr-un radar specializat în detectarea de ținte terestre și o cameră electro-optică performantă. „Există posibilitatea dotării cu alte sarcini utile în viitor”, a precizat reprezentantul Elbit.

Cea mai mare parte a sistemelor sunt produse în România. Este vorba despre dronele propriu-zise și stațiile de control terestre. Asamblarea UAV-urilor este făcută de Aerostar din Bacău. Elbit are în țară șapte centre de dezvoltare și producție.

România a semnat cu grupul israelian un acord-cadru pe cinci ani, cu o valoare maximă de 410 milioane de dolari, pentru șapte sisteme și a comandat până acum trei sisteme Watchkeeper.