Orașul de 136.000 de locuitori din România unde marile companii aeriene internaționale își repară și modernizează avioanele

Într-un oraș din Moldova, mari companii aeriene internaționale, precum unele din UE sau Pegasus din Turcia, își repară și modernizează avioanele.

Compania Aerostar din Bacău are capacitatea de a lucra la zece aeronave simultan în cele trei hangare pe care le deține: două în orașul natal și unul la Iași.

Aerostar produce, de asemenea, piese pentru avioane civile. De altfel, „50% din venituri sunt realizate din vânzarea de produse aeronautice”, potrivit CEO-ului Alexandru Filip.

România este un producător important de astfel de piese. Johan Pelissier, președintele Airbus pentru Regiunea Europa, anunța în vară că țara este o piață strategică pentru gigant: 20.000 de componente și subansamble diferite sunt produse în țară de diverse companii pentru aeronave Airbus, iar anul trecut de aici au fost exportate 4 milioane de astfel de piese.

Aerostar, care are 2.000 de angajați, cu o vârstă medie de 43 de ani, a reparat până acum aproximativ 1.200 de avioane civile.

Compania asigură, de asemenea, mentenanță pentru aeronave militare. Toată flota de F-16 a Ministerului Apărării Naționale și cea de elicoptere Black Hawk a Ministerului de Interne primesc mentenanță la Aerostar, transmite Economedia.

Tot aici sunt întreținute avioanele de antrenament pentru viitorii piloți Iak-52 de la Baza Aeriană Boboc. „Avem undeva între 4-5 aeronave în fiecare an”, a precizat Filip.

Cea mai mare parte a vânzărilor companiei, aproximativ 80%, este obținută din exporturi. Aerostar a avut anul trecut venituri din vânzări de 584 de milioane de lei, în creștere cu peste 15% față de 2023.​