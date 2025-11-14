dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
804 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Orașul de 136.000 de locuitori din România unde marile companii aeriene internaționale își repară și modernizează avioanele

Adrian Popa
14 noiembrie 2025
Sursa foto: TechRider
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Într-un oraș din Moldova, mari companii aeriene internaționale, precum unele din UE sau Pegasus din Turcia, își repară și modernizează avioanele.

Compania Aerostar din Bacău are capacitatea de a lucra la zece aeronave simultan în cele trei hangare pe care le deține: două în orașul natal și unul la Iași.

Aerostar produce, de asemenea, piese pentru avioane civile. De altfel, „50% din venituri sunt realizate din vânzarea de produse aeronautice”, potrivit CEO-ului Alexandru Filip.

România este un producător important de astfel de piese. Johan Pelissier, președintele Airbus pentru Regiunea Europa, anunța în vară că țara este o piață strategică pentru gigant: 20.000 de componente și subansamble diferite sunt produse în țară de diverse companii pentru aeronave Airbus, iar anul trecut de aici au fost exportate 4 milioane de astfel de piese.

Aerostar, care are 2.000 de angajați, cu o vârstă medie de 43 de ani, a reparat până acum aproximativ 1.200 de avioane civile.

Elicopter Black Hawk al Ministerului de Interne într-un hangar Aerostar.
Elicopter Black Hawk al Ministerului de Interne într-un hangar Aerostar. (Sursa foto: TechRider)

Compania asigură, de asemenea, mentenanță pentru aeronave militare. Toată flota de F-16 a Ministerului Apărării Naționale și cea de elicoptere Black Hawk a Ministerului de Interne primesc mentenanță la Aerostar, transmite Economedia.

Tot aici sunt întreținute avioanele de antrenament pentru viitorii piloți Iak-52 de la Baza Aeriană Boboc. „Avem undeva între 4-5 aeronave în fiecare an”, a precizat Filip.

Cea mai mare parte a vânzărilor companiei, aproximativ 80%, este obținută din exporturi. Aerostar a avut anul trecut venituri din vânzări de 584 de milioane de lei, în creștere cu peste 15% față de 2023.​

  • Adrian Popa este jurnalist în grupul G4Media, coordonator la publicațiile TechRider, Economedia, G4Food și Pets&Cats. Are 19 ani de experiență în presa centrală și a debutat ca jurnalist specializat în piețele financiare și tehnologie. Pe lângă aceste domenii, mai scrie despre business, macroeconomie și apărare. Înainte de a ajunge la G4Media, Adrian a fost redactor-șef la Mediafax.ro, Gandul.info și Go4it.ro. A mai lucrat la Evenimentul Zilei, Forbes România, Cotidianul și Banii Noștri. Adrian are o pasiune aparte pentru tehnologie și este interesat de efectele pe care aceasta le are asupra societății. Printre hobbyurile lui se numără lectura, istoria, ecologia, universurile SF și fitnessul.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...