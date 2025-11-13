VIDEO La Aerostar din Bacău se face mentenanță la 4-5 avioane cu elice Iak-52 pe an / Aeronava produsă în România a devenit faimoasă în războiul din Ucraina, unde vânează drone rusești

La Aerostar, compania care asigură mentenanță pentru aeronavele F-16 și Black Hawk ale României, este, de asemenea, asigurată întreținerea pentru avioanele de antrenament Iak-52 de la Baza Aeriană Boboc, potrivit lui Alexandru Filip, CEO al companiei.

„Avem undeva între 4-5 aeronave în fiecare an”, a declarat reprezentantul Aerostar la un eveniment organizat la fabrica companiei, la care TechRider a participat.

„Două Iak-uri sunt acum la Aerostar, unul fiind finalizat”, a adăugat Ovidiu Buhai, director al diviziei Defence Systems Division din cadrul companiei.

Cele mai multe unități ale avionului Iak-52 (cunoscut și ca Yakovlev Yak-52), folosit de Ucraina, dar și de Rusia, pentru a doborî drone de atac, au fost produse în România între 1977 și 1998, la Aerostar, fosta Întreprindere de Avioane Bacău.

Avionul, al cărui design a fost realizat în Uniunea Sovietică de Biroul de Design Yakovlev, a fost folosit de-a lungul timpului pentru antrenamentul piloților și acrobații. La Bacău au fost produse 1.700 – 1.800 de unități.

Reprezentanții Aerostar au spus că avioanele Ucrainei nu sunt reparate de companie în România, care lucrează doar cu cele ale Ministerului Apărării Naționale.

Pe Iak-52 piloții români în devenire zboară prima dată, urmând ca apoi să treacă pe aeronave mai avansate, cu reacție, precum IAR-99.

Compania din Bacău a anunțat, la același eveniment, că are capacitatea de a face mentenanță la toate cele 67 de avioane F-16 pe care le va avea România la finalul anului viitor, transmite Economedia.

Editare video: Mihaiță Stroe

Material video filmat cu telefonul Google Pixel 10 Pro.