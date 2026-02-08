Pe măsură ce lansările de sateliți se înmulțesc, resturile orbitale devin o problemă reală pentru aviație. Autoritățile europene avertizează că, deși șansele ca un avion să fie lovit de un obiect spațial rămân extrem de mici, chiar și închiderea preventivă a spațiului aerian poate provoca întârzieri majore și pierderi financiare considerabile, informează Euronews.

Potrivit unui studiu recent, există o probabilitate anuală de 26% ca o rachetă să reintre necontrolat în atmosferă peste zone aglomerate precum Europa de Nord, nord-estul SUA sau hub-uri majore din Asia-Pacific. „Acest procent nu înseamnă că un avion va fi lovit, ci că traseul resturilor poate intersecta spațiul aerian folosit de aeronave, ceea ce va necesita închiderea lui preventivă”, explică EUROCONTROL, care coordonează traficul aerian în 42 de țări.

Chiar și o astfel de închidere „preventivă” poate avea efecte importante. În 2022, spațiul aerian de deasupra Spaniei și Franței a fost blocat pentru câteva ore din cauza unor resturi de rachetă chineză. Sute de zboruri au fost întârziate, iar pierderile financiare au fost considerabile, deși niciun avion nu a fost lovit.

Cum supraviețuiesc deșeurile spațiale căldurii atmosferice

Problema este că obiectele spațiale sunt construite pentru a rezista la lansare și condițiile dure din spațiu, ceea ce le face rezistente la arderea în atmosferă. Rezervoarele din titan sunt doar un exemplu de componentă care poate supraviețui reintrării și poate ajunge la altitudini periculoase pentru aeronave.

Pentru a studia mai bine procesul, Agenția Spațială Europeană (ESA) pregătește misiunea DRACO, care va monitoriza distrugerea unui satelit din interior. Obiectul va include o capsulă rezistentă cu senzori și camere, care va transmite date în timp real despre temperatură și tensiunea materialelor în timpul reintrării.

Soluții pentru siguranța zborurilor

Scopul pe termen lung este ca toți sateliții mari și etapele rachetelor să se dezintegreze complet înainte de a ajunge la altitudini frecventate de avioane. ESA testează componente care se dezintegrează controlat și materiale care se topesc mai ușor, pentru a preveni incidentele în aer.

De asemenea, coordonarea între controlorii de trafic aerian și operatorii spațiali devine crucială. EUROCONTROL lucrează la un sistem permanent de monitorizare a evenimentelor spațiale, de la cerul orașelor până la orbita joasă a Pământului.

„Dacă un rest de navă spațială ajunge la altitudini mai joase, operatorii trebuie să furnizeze date complete și să fie transparenți pentru a proteja siguranța călătorilor”, subliniază agenția.