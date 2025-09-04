Lockheed Martin și CAL FIRE revoluționează stingerea incendiilor cu aeronave autonome

Sikorsky, companie a grupului Lockheed Martin, și Departamentul de Silvicultură și Protecție împotriva Incendiilor din California (CAL FIRE) au anunțat o colaborare pe cinci ani menită să dezvolte și să testeze tehnologii autonome pentru stingerea incendiilor forestiere, cu scopul de a crește eficiența și siguranța operațiunilor aeriene.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Această inițiativă are ca obiectiv consolidarea răspunsului la incendiile forestiere, reducând impactul asupra comunităților, infrastructurii, mediului și economiei locale. Colaborarea va viza dezvoltarea tehnologiilor avansate și integrarea sistemelor autonome în elicopterele CAL FIRE, astfel încât echipajele să poată gestiona mai eficient misiuni complexe, în condiții periculoase, zi și noapte.

Siguranță și eficiență în prim-plan

„Programul CAL FIRE Aviation acordă prioritate siguranței operațiunilor aeriene, iar echipajele noastre trebuie să dispună de pregătirea, echipamentele și tehnologiile necesare pentru eficiență maximă în misiuni cu riscuri multiple”, a declarat Steve Robinson, director adjunct al departamentului de Aviație și Echipamente Mobile al CAL FIRE.

„Suntem încântați să colaborăm cu Sikorsky pentru a explora modul în care tehnologiile lor avansate pot sprijini programele noastre de elicoptere și sisteme aeriene fără pilot.”

Elicopterul FIREHAWK și capacitățile sale

O componentă centrală a acestei colaborări este dezvoltarea unui elicopter autonom Sikorsky S-70i FIREHAWK, folosit deja cu succes de CAL FIRE în operațiunile de stingere a incendiilor.

Flota CAL FIRE include 16 elicoptere FIREHAWK, dintre care două au fost livrate recent în vara anului 2025. Aceste aeronave pot zbura cu viteze de până la 287 km/h, în condiții de vânt puternic, și la altitudini de până la 3.048 metri, fiind instrumente esențiale în combaterea incendiilor forestiere.

Zbor autonom demonstrat în exerciții recente

În aprilie 2025, Sikorsky a desfășurat exerciții în sudul Californiei pentru a demonstra potențialul zborului autonom în stingerea incendiilor, inclusiv cu elicopterul Black Hawk pilotat opțional. Pompierii de la CAL FIRE și alte departamente din California au testat aeronava și au oferit feedback pentru a adapta tehnologiile la operațiunile reale.

Această colaborare continuă sprijinul acordat de Sikorsky pentru stingerea incendiilor din California, început în anii 1990, când compania a dezvoltat primul elicopter specializat pentru incendii aeriene. Elicopterul FIREHAWK, echipat cu rezervor de 3.700 litri de apă, snorkel retractabil, motoare cu două turbine și vedere nocturnă, este folosit cu succes de peste 25 de ani.

Inițiativa face parte din eforturile mai largi ale Lockheed Martin de a integra tehnologia digitală și inteligența artificială în operațiunile de stingere a incendiilor, prin proiecte precum aeronavele cu aripi fixe C-130 Hercules și sisteme de analiză a datelor în timp real.

Despre Lockheed Martin

Lockheed Martin este o companie globală de tehnologie de apărare care dezvoltă soluții inovatoare pentru securitate și misiuni complexe. Mai multe informații: Lockheedmartin.com

Despre CAL FIRE Aviation

Programul CAL FIRE Aviation operează cea mai mare flotă aeriană de stingere a incendiilor din lume, cu peste 70 de aeronave, și este responsabil de protecția vieților, proprietăților și resurselor naturale din California. Mai multe informații: Fire.ca.gov