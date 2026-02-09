O echipă de oameni de știință de la Universitatea Saarland din Germania a dezvoltat o tehnologie promițătoare pentru bateriile viitorului, după ce a folosit oxid de fier (cunoscut simplu ca rugină) în interiorul unor sfere poroase de carbon. Această combinație ar putea permite stocarea unei cantități mai mari de energie, cu ajutorul unor materiale abundente și mult mai puțin poluante decât bateriile convenționale litiu-ion, care conțin nichel, cobalt și solvenți toxici, anunță TechXplore.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Conceptul folosește sfere poroase de carbon dezvoltate inițial de cercetătorii de la Universitatea din Salzburg, inspirate de Mozartkugeln, celebrele biluțe de ciocolată cu marțipan. Aceste sfere goale, de aproximativ 250 nanometri în diametru, oferă o suprafață mare și o capacitate electrochimică ridicată, ideală pentru stocarea energiei, susțin cercetării germani.

Pe măsură ce bateria este folosită, performanța acesteia crește

„Provocarea a fost să umplem aceste sfere cu oxizi metalici potriviți”, explică Stefanie Arnold, cercetătoare postdoctorală la Saarland. După teste inițiale cu dioxid de titan, echipa s-a concentrat pe oxidul de fier, care este abundent, reciclabil și oferă o capacitate teoretică mare de stocare a energiei.

După aproximativ 300 de cicluri de încărcare și descărcare, cavitățile se umplu complet cu oxid de fier, iar bateria ajunge la capacitatea maximă. Studiul arată că, pe măsură ce bateria este folosită, performanța acesteia crește.

Această tehnologie ar putea facilita stocarea ecologică a energiei

În prezent, bateriile „pe bază de rugină” sunt testate ca anod, urmând să fie dezvoltat un catod potrivit pentru a construi o celulă completă. Profesorul Volker Presser, coordonator al cercetărilor, consideră că această tehnologie ar putea facilita stocarea ecologică a energiei pentru surse regenerabile și ar putea fi aplicată și în baterii cu ioni de sodiu, deja utilizate de industria auto chineză.

O parte importantă a proiectului EnFoSaar vizează și reciclarea litiului și crearea unor baterii care să reducă deșeurile și consumul de resurse. „Este esențial să avem sisteme eficiente de reciclare și materiale în circuit închis pentru un lanț de aprovizionare sustenabil”, subliniază Arnold.