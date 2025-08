China realizează prima decolare cu sistem electromagnetic de pe cel mai avansat portavion al său

China a efectuat cu succes prima lansare a unui avion de luptă cu ajutorul unei catapulte de pe portavionul Fujian, cel mai avansat din dotarea Marinei Armatei Populare de Eliberare (PLA). Momentul a fost surprins într-un material video difuzat de televiziunea națională CCTV, în cadrul evenimentelor dedicate aniversării a 98 de ani de la înființarea armatei chineze.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Imaginile nu surprind direct decolarea avionului, însă fragmentele audio înregistrate în camera de comandă indică faptul că lansarea a avut loc.

First-ever official footage of flight operations aboard China’s newest, soon-to-be commissioned aircraft carrier, CNS Fujian (18)

On the eve of the PLA’s 98th anniversary, PRC media released video showcasing another major milestone: integration tests between the electromagnetic… pic.twitter.com/wIrU4hxFi6

— Ian Ellis (@ianellisjones) July 31, 2025