VIDEO EXCLUSIV România, confruntată cu o problemă critică în pregătirea piloților de F-16 din cauza întârzierii livrării IAR 99 SM / Ministrul Apărării: „A fost destul de mare dezinteresul” / Avertisment voalat pentru furnizorii Avioane Craiova

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, vorbește, într-un interviu pentru TechRider, despre un dezinteres general în cazul avioanelor de antrenament IAR 99 SM care trebuiau modernizate de Avioane Craiova și care nu au fost livrate la timp, deși contractul a fost semnat în urmă cu cinci ani. Acestea sunt necesare pentru pregătirea piloților de F-16, iar în lipsa lor România va trebui să folosească alternative pentru instruirea acestora, care sunt costisitoare.

Cele zece avioane trebuiau să fie livrate anul trecut, dar doar cinci sunt abia în faza de teste. Avioane Craiova dă vina pe furnizori precum Elbit sau Honeywell. Aceasta este o vulnerabilitate critică în capacitatea României de a-și pregăti proprii piloți pentru avioanele achiziționate.

„De ani de zile nu reușesc să le predea. Deci, Avioane Craiova, integratorul, și-a luat diverse lucruri de la diverși furnizori: de la Elbit, care a zis că nu știu ce, de la Honeywell, care n-a livrat, și care au tot dat vina unii pe alții. Realitatea este că, patru ani mai încolo, nu avem avioanele. Acum, cinci dintre ele sunt în teste și sper să aibă acceptanța și să poată să le livreze anul acesta, astfel încât, măcar cu cinci dintre ele, să se poată începe pregătirea, antrenamentele. E o problemă mare, pentru că nu avem cu ce să ne antrenăm piloții”, a declarat Moșteanu.

„Deci, ani de zile avioanele au stat acolo și a fost destul de mare dezinteresul, dacă mă întrebați pe mine”, a adăugat el.

Ministrul Apărării spune că o parte din vină o au și furnizorii Avioane Craiova, care trebuiau să facă un efort pentru a livra produsele. „Dacă vrei să ai business în România, trebuie să te agiți mai tare și cred că asta nu s-a înțeles”, a mai spus Moșteanu, într-un avertisment voalat.

El își pune speranțe în noul președinte interimar al consiliului de administrație, Nicu Fălcoi, care este fost pilot de MiG-21. Potrivit ministrului, acesta este „un om care este cu sufletul lângă aviație, a trăit pentru aviație și vrea să vadă aceste lucruri întâmplându-se”.

O opțiune este pregătirea piloților în altă țară, însă, potrivit ministrului, capacitățile de pregătire a piloților în Statele Unite, de exemplu, sunt limitate și scumpe.

IAR 99 SM (Standard Modernizat) este un avion de antrenament avansat și de atac ușor, o variantă modernizată a avionului IAR 99 Șoim.

