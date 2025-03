EXCLUSIV Prioritățile MApN în materie de vehicule aeriene fără pilot: sistem integrat C-UAS, drone cu greutate mai mică de 20 kg, dar și modele fără pilot mai mari, precum Bayraktar TB2 și Watchkeeper X

Dronele vor juca un rol important în forțele armate române, iar printre achizițiile pregătite de MApN în perioada 2025-2028 se numără drone de mici dimensiuni, cu greutate sub 20 kg, dar și vehicule aeriene fără pilot de dimensiuni mai mari, precum Watchkeeper X.

„Prioritățile Ministerului Apărării Naționale în domeniul înzestrării pe termen mediu se reflectă și în programele majore de înzestrare. Sunt în pregătire procedurile de achiziții, cu inițiere preconizată în perioada 2025-2028, pentru programele sistemului UAS tactic clasa I și sistemului integrat C-UAS. Acestea se adaugă la contractele în derulare, dintre care menționăm sistemele de avioane fără pilot la bord UAS Bayraktar TB2 și Watchkeeper”, a transmis, la solicitarea TechRider, Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Sistemul UAS tactic clasa I (Unmanned Aerial System – sistem aerian fără pilot) este o categorie de drone utilizate în principal pentru misiuni de recunoaștere, supraveghere, desemnare ținte și culegere de informații la nivel tactic, inclusiv evaluarea daunelor post-lovitură. Aceste sisteme sunt clasificate conform standardelor Departamentului Apărării al SUA și se încadrează în Clasa I, având următoarele specificații: greutate sub 20 kg, altitudine operațională sub 3.600 m și autonomie sub 2 ore. Exemple de astfel de drone sunt: RQ-20 Puma, RQ-11 Raven sau Wasp AE.

În această categorie ar putea intra și dronele FPV, dar MApN a confirmat deja pentru TechRider că Forțele Armate Române nu au dronele FPV „in atenție” în acest moment, deși aceste dispozitive sunt produse și folosite în număr de milioane în războiul ruso-ucrainean. În ceea ce privește furnizorii la acest capitol, până în prezent, nu au fost publicate informații oficiale referitoare la companiile selectate pentru furnizarea acestor sisteme.

Sistemul integrat C-UAS (Counter-Unmanned Aerial System) este o soluție tehnologică destinată detectării, identificării, urmăririi și neutralizării amenințărilor reprezentate de vehicule aeriene fără pilot (UAV/UAS) ostile. România a încheiat un contract în valoare de aproximativ 60 de milioane de dolari cu compania israeliană Elbit Systems pentru furnizarea unui astfel de sistem, numit ReDrone.

În august 2022, la șapte luni după începerea războiului din Ucraina, Ministerul Apărării Naționale a solicitat aprobarea achiziției a trei sisteme de drone Bayraktar, a câte șase aeronave, iar în aprilie 2023, MApN a semnat contractul pentru achiziție. Primul sistem este deja în țară. Dronele Bayraktar TB2 au fost foarte eficiente în primele săptămâni ale războiului din Ucraina, dar apoi au fost neutralizate de îmbunătățirea apărării antiaeriene, sistemelor de război electronic și adaptarea tacticii de către ruși. Aceste platforme sunt, însă, în continuare eficiente împotriva unor amenințări mai puțin sofisticate.

Totodată, România a comandat un total de șapte sisteme de drone Watchkeeper X, fiecare sistem incluzând trei drone. Astfel, în total, România va achiziționa 21 de astfel de drone. Contractul, în valoare de aproximativ 410 milioane de dolari, a fost semnat în decembrie 2022 cu Elbit Systems.

Watchkeeper X este o dronă avansată, derivată din Watchkeeper WK450, dezvoltată de Elbit Systems (Israel) și Thales (Franța). Proiectată pentru supraveghere, recunoaștere și misiuni ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance), are autonomie de peste 16 ore, senzori EO/IR, radar SAR/GMTI și poate opera în condiții meteo dificile.