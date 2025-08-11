Statele Unite dezvoltă replici ale rachetei chineze HQ-22 pentru antrenamente de luptă realiste

Forțele Aeriene ale Statelor Unite vor adăuga în curând un nou element în pregătirea piloților: o replică la scară reală a sistemului chinezesc de rachete sol-aer HQ-22, realizată de compania americană Torch Technologies, transmite InterestingEngineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Macheta este produsă la Centrul de Integrare și Prototipare al companiei din Huntsville, Alabama, și este concepută să reproducă cu acuratețe aspectul, dimensiunile, semnătura radar și comportamentul sistemului real. Deși nu poate lansa rachete, replica este echipată cu dispozitive capabile să simuleze semnături radar și termice, oferind astfel piloților și echipelor de război electronic un mediu de antrenament cât mai apropiat de condițiile reale de luptă.

Reprezentanții Torch Technologies au subliniat importanța acestor echipamente: „Aceste sisteme cresc realismul pregătirii și testării membrilor forțelor armate ale țării noastre”, a transmis compania. Potrivit oficialilor, astfel de „supraveghetoare” le permit forțelor americane și aliate să se antreneze împotriva unor reproduceri fidele ale armelor străine, fără a fi nevoie să dețină sau să opereze echipamente inamice.

HQ-22, intrat în dotarea Chinei la mijlocul anilor 2010, este adesea comparat cu seria rusească S-300. Sistemul poate angaja ținte aflate la până la 170 de kilometri distanță, beneficiind de o rețea stratificată de radare și de zone de angajare suprapuse, ceea ce îl face un element important al apărării aeriene chineze.

Replica HQ-22 nu este singurul proiect de acest fel.

În iulie, Forțele Aeriene ale SUA au prezentat la salonul aeronautic Experimental Aircraft Association’s AirVenture din Oshkosh, Wisconsin, o machetă a sistemului HQ-16, dezvoltată cu același scop – pregătirea piloților pentru identificarea, evitarea și neutralizarea apărărilor antiaeriene moderne.

Oficialii americani au explicat că simulările realiste ale amenințărilor sunt esențiale, în special în contextul în care SUA își concentrează tot mai mult atenția asupra unor potențiale conflicte cu adversari de talie similară, precum China sau Rusia. Aceste replici permit desfășurarea de misiuni de suprimare a apărării antiaeriene (SEAD) și oferă specialiștilor în război electronic posibilitatea de a exersa tehnici de bruiaj și dezinformare în condiții cât mai apropiate de cele din teren.

„Cu cât reușim să replicăm mai fidel amenințările pe care le-am putea întâlni, cu atât vom fi mai bine pregătiți. Această pregătire poate face diferența dintre succes și eșec într-o confruntare reală”, au transmis anterior Forțele Aeriene ale SUA.

Aceste sisteme de antrenament nu sunt folosite doar la nivel național. Ele sunt integrate și în exerciții comune și multinaționale, oferind posibilitatea coordonării tacticilor între forțele aliate pentru neutralizarea sistemelor avansate de apărare aeriană.

Locațiile unde vor fi amplasate replicile HQ-22 nu au fost încă dezvăluite, însă, în general, astfel de echipamente sunt instalate în poligoane specializate de pe teritoriul SUA.

Producția simultană a replicilor HQ-16 și HQ-22 face parte dintr-un program mai amplu de extindere a gamei de sisteme-amenințare disponibile pentru pregătirea trupelor. Scopul este ca piloții și echipajele americane să fie familiarizați cu aceste arme înainte de a le întâlni în situații reale de luptă.