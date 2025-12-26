dark
Noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre / MApN confirmă ridicarea a două avioane F-16

Redacția TechRider
26 decembrie 2025
avioane f-16 ale romaniei
Sursa foto: Facebook / Forţele Aeriene Române
Noi atacuri cu drone au vizat, în noaptea de joi spre vineri, porturile ucrainene situate pe Dunăre, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, citat de Agerpres. În contextul incidentelor, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru populația din zona de frontieră.

Potrivit unui comunicat al MApN, la ora 1:05, două avioane de luptă F-16 aparținând Bazei 86 Aeriene de la Fetești au decolat pentru a supraveghea spațiul aerian din nordul județului Tulcea, în apropierea graniței cu Ucraina. Sistemele de monitorizare ale Ministerului Apărării au detectat mai multe grupuri de drone lansate de Federația Rusă, având ca țintă infrastructura portuară ucraineană de la Dunăre.

La ora 1:23, locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați prin sistemul RO-ALERT cu privire la situația de securitate din zonă.

Ministerul Apărării precizează că, pe durata misiunii, nu au fost constatate încălcări ale spațiului aerian național. După încheierea operațiunii, cele două aeronave F-16 au revenit la bază, aterizând în siguranță în jurul orei 3:15.

