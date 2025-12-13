Iranul a prezentat oficial Hadid‑110, o nouă dronă de atac, descrisă de surse militare drept cea mai rapidă „dronă kamikaze” pe care o deţine Teheranul. Aparatul poate atinge circa 510 km/h, viteză care îi permite să reducă la minimum timpul de reacţie al sistemelor antiaeriene şi să surprindă ţinte aflate la distanţă, anunță Interesting Engineering.

Modelul, numit şi „Dalahu”, a intrat în dotarea Gardienilor Revoluţiei (IRGC) la scurt timp după prezentarea din acest an, iar imaginile difuzate de presa de stat iraniană indică o aeronavă cu motor compact cu reacţie şi fuselaj cu suprafeţe teşite, concepute special pentru a diminua vizibilitatea radar.

Viteză, rază de acţiune şi rol ofensiv

Potrivit specificaţiilor publicate de reţeaua militară americană OE Data Integration Network (ODIN), Hadid‑110 poate transporta o încărcătură explozivă de 30 de kilograme, are o rază de aproximativ 350 km şi o autonomie de o oră. Lansarea se face cu ajutorul unui sistem cu şină şi booster‑rachetă, tehnică regăsită şi la dronele Shahed utilizate de Iran.

Forma aerodinamică de tip aripă delta şi geometria cu muchii multiple sugerează un accent crescut pe „modelarea stealth”, similară cu cea a rachetelor de croazieră moderne. Structura uşoară şi liniile care dispersează undele radar sunt, afirmă comandanţii IRGC, esenţiale pentru a spori şansele dronei de a penetra apărarea în profunzime.

Dronele iraniene, un element central al strategiei de apărare

Noua dronă vine într‑un moment în care Iranul îşi consolidează rapid industria UAV. Modele mai lente, dar ieftin de produs, precum Shahed‑131 şi Shahed‑136, au fost folosite intens de Rusia în Ucraina, fapt care a transformat atacurile cu drone într‑un instrument strategic al războiului modern.

Teheranul exportă, de asemenea, platforme mai mari, precum Mohajer‑6, remarcate în conflicte din Etiopia, Irak sau zona Mării Roşii. Această proliferare a tehnologiei UAV a transformat Iranul într-un actor influent la nivel global în domeniul dronelor militare.

Hadid‑110 însă urmăreşte un rol diferit, acela de a oferi IRGC o dronă kamikaze rapidă, compactă şi dificil de detectat, complementară modelelor elice cu viteză redusă.

Teste pe teren şi limitări

Iranul nu a publicat până acum imagini cu impactul asupra unei ţinte reale, iar verificarea independentă a performanţelor rămâne limitată. Totuşi, includerea dronei într-un exerciţiu antiterorist în provincia Azerbaidjanul de Est, la doar câteva luni după prezentare, indică încrederea autorităţilor în noua platformă.

Teheranul prezintă programul său de drone drept un pilon al strategiei de descurajare, argumentând că aceste sisteme oferă mijloace accesibile pentru a contracara adversari mai bine echipaţi. Hadid‑110 adaugă o nouă dimensiune acestui arsenal, prin combinarea vitezei mari cu un profil radar redus, o evoluţie care va fi urmărită îndeaproape de comunitatea internaţională.