Japonia pregătește investiții de peste 6 miliarde de dolari în drone kamikaze turcești KARGU și MQ-9B SeaGuardian americane

Guvernul japonez intenționează să aloce peste 1 trilion de yeni (aproximativ 6,3 miliarde de dolari) în următorul an pentru achiziția de drone destinate Forțelor de Autoapărare, conform unor surse guvernamentale citate de ArmyRecognition.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Măsura face parte dintr-o strategie menită să întărească rapid capacitățile ofensive și de recunoaștere ale armatei japoneze, pe fondul tensiunilor regionale.

Dorenele turcești, eficiență deja dovedită în conflictul din Ucraina

Printre opțiunile luate în calcul se află achiziția de drone turcești eficiente din punct de vedere al costurilor, testate deja în conflictul dintre Ucraina și Rusia. Deși Japonia urmărește pe termen lung dezvoltarea industriei locale de drone, prioritatea imediată este implementarea rapidă a sistemelor existente pentru a acoperi nevoi operaționale urgente. „Strategia se bazează pe superioritate numerică, nu pe superioritate calitativă”, a explicat un oficial de rang înalt.

În aprilie 2025, Ministerul Apărării a creat o echipă specializată pentru integrarea dronelor în operațiuni militare viitoare. Planul de dezvoltare a forțelor, adoptat în 2022, consideră aceste sisteme esențiale pentru reducerea pierderilor umane. Conflictul din Ucraina a accentuat importanța unor astfel de echipamente.

În paralel, Japonia va continua achiziția dronelor mari de supraveghere de tip american

Dronele vizate includ modele ușoare de tip „kamikaze”, precum KARGU turcesc, dar și variante israeliene, australiene și spaniole, care pot fi desfășurate rapid și la costuri reduse. În paralel, Japonia va continua achiziția dronelor mari de supraveghere cu autonomie extinsă, precum MQ-9B SeaGuardian, deja utilizate pentru monitorizarea zonelor maritime și costiere.

Pe termen mediu, programele interne conduse de Mitsubishi Heavy Industries, în colaborare cu Agenția pentru Achiziții, Tehnologie și Logistică, urmăresc dezvoltarea unor drone de sprijin combat echipate cu inteligență artificială, cu teste planificate să înceapă în 2025.

Investițiile în drone importate reprezintă un compromis

Bugetul pentru 2025 reflectă deja această orientare: 41,5 miliarde de yeni (aproximativ 261 milioane de dolari) pentru achiziția dronelor MQ-9B și 3,2 miliarde de yeni (20 milioane de dolari) pentru drone de atac mai mici, destinate apărării insulelor sud-vestice, o zonă strategică în contextul regional tensionat.

Investițiile în drone importate reprezintă un compromis între eficiența operațională imediată și dezvoltarea industriei interne. Producția locală ar oferi autonomie strategică pe termen mediu, însă timpul necesar pentru proiectare și fabricație face indispensabilă utilizarea soluțiilor externe.