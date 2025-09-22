Aeroportul din Copenhaga, închis din cauza prezenţei unor drone / Poliția a identificat „două-trei aparate de mari dimensiuni”

Întreg traficul aerian al celui mai mare aeroport danez, din Copenhaga, a fost întrerupt luni seara după ce au fost observate drone, a informat poliţia, citată de AFP, transmite News.ro.

„Aeroportul este în prezent închis, iar acest lucru este urmare a prezenţei a două-trei drone de mari dimensiuni care zboară în jurul zonei aeroportului”, a precizat Henrik Stormer, şeful poliţiei din Copenhaga, pentru Politiken.

Mass-media daneză menţionează o „prezenţă poliţienească puternică”. „Durata închiderii este deocamdată necunoscută”, a precizat poliţia daneză într-un comunicat publicat pe X.

Mai multe zboruri care urmau să aterizeze după ora locală 21:00 au fost întârziate, în timp ce zborurile cu plecare din capitala daneză au fost anulate. Alte zboruri sunt semnalate ca fiind întârziate. Decolările şi aterizările la aeroportul din Copenhaga au fost suspendate începând cu ora 20:26, în urma acestor semnalări, potrivit unui mesaj publicat pe X de FlightRadar.

Site-ul de urmărire a zborurilor aeriene a adăugat că cel puţin 15 zboruri au fost redirecţionate către alte aeroporturi, printre care şi aeroportul Billund. Un purtător de cuvânt al aeroportului a confirmat oprirea întregului trafic, fără a face alte comentarii.