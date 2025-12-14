Armata Statelor Unite primește GenAI.mil, o platformă AI bazată pe Google Gemini

Armata SUA primește o versiune dedicată a Gemini de la Google. La începutul acestei săptămâni, secretarul american pentru apărare Pete Hegseth a distribuit o postare în care anunță lansarea GenAI.mil, platforma care „pune cele mai puternice modele AI din lume direct în mâinile fiecărui războinic american”, transmite TechRadar.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Platforma rulează pe Gemini for Government a Google

Platforma va fi disponibilă pentru aproximativ trei milioane de angajați ai Departamentului Apărării al SUA (sau, așa cum îl numește actuala administrație, Departamentul de Război), care include atât personal militar, cât și civil, toți urmând să beneficieze de instruire gratuită cu privire la utilizarea instrumentului.

Today, we are unleashing https://t.co/NzcgVsCcI2



This platform puts the worlds most powerful frontier AI models directly into the hands of every American warrior.



We will continue to aggressively field the world’s best technology to make our fighting force more lethal than ever… pic.twitter.com/jqAhN32zjQ — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 9, 2025

Platforma funcționează pe Gemini for Government de la Google, o platformă și un serviciu AI specializat pentru întreprinderi, conceput special pentru agențiile guvernamentale federale ale SUA. În teorie, asta înseamnă că modelele sunt mai sigure, mai conforme și mai pregătite pentru utilizare de către guvern, în comparație cu alternativele comerciale, gratuite.

Angajații dezaprobă implicarea Google în proiecte militare

Cybernews relatează că experții pe care i-a consultat consideră că riscurile GenAI.mil pot veni din cauze umane. Joshua Copeland, expert în securitate cibernetică la Universitatea Tulane, afirmă că, indiferent dacă GenAI.mil se limitează la lucrări neclasificate și datele nu sunt utilizate pentru a antrena modelele publice ale Gemini, există în continuare riscuri, cum ar fi scurgerea de date neclasificate, dar totuși sensibile.

„Orice stație de lucru compromisă sau cont comun de acces cu card este acum dotat cu o consolă AI puternică, care poate avea acces la contextul intern prin integrări sau poate oferi o modalitate convenabilă de a rezuma sau transforma datele furate”, a declarat Joshua Copeland, expert în securitate cibernetică la Universitatea Tulane.

Nici angajații Google nu sunt foarte entuziaști legat de proiectele angajatorului său cu armata. Cel mai recent exemplu s-a desfășurat între 2021 și 2023, când a existat un contract de 1,2 miliarde de dolari pentru servicii de cloud și AI cu guvernul și armata israeliană, Project Nimbus.

Angajații Google au protestat atât intern, cât și public, argumentând că tehnologia ar putea fi utilizată pentru supraveghere, operațiuni militare sau încălcări ale drepturilor omului. Unii au fost sancționați sau concediați după ce activismul a escaladat.