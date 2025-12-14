dark
Armata Statelor Unite primește GenAI.mil, o platformă AI bazată pe Google Gemini

Daniel Simion
14 decembrie 2025
GenAI.mil-AI-militar
Sursa foto: Department of War via X
Armata SUA primește o versiune dedicată a Gemini de la Google. La începutul acestei săptămâni, secretarul american pentru apărare Pete Hegseth a distribuit o postare în care anunță lansarea GenAI.mil, platforma care „pune cele mai puternice modele AI din lume direct în mâinile fiecărui războinic american”, transmite TechRadar.

Platforma rulează pe Gemini for Government a Google

Platforma va fi disponibilă pentru aproximativ trei milioane de angajați ai Departamentului Apărării al SUA (sau, așa cum îl numește actuala administrație, Departamentul de Război), care include atât personal militar, cât și civil, toți urmând să beneficieze de instruire gratuită cu privire la utilizarea instrumentului.

Platforma funcționează pe Gemini for Government de la Google, o platformă și un serviciu AI specializat pentru întreprinderi, conceput special pentru agențiile guvernamentale federale ale SUA. În teorie, asta înseamnă că modelele sunt mai sigure, mai conforme și mai pregătite pentru utilizare de către guvern, în comparație cu alternativele comerciale, gratuite.

Angajații dezaprobă implicarea Google în proiecte militare

Cybernews relatează că experții pe care i-a consultat consideră că riscurile GenAI.mil pot veni din cauze umane. Joshua Copeland, expert în securitate cibernetică la Universitatea Tulane, afirmă că, indiferent dacă GenAI.mil se limitează la lucrări neclasificate și datele nu sunt utilizate pentru a antrena modelele publice ale Gemini, există în continuare riscuri, cum ar fi scurgerea de date neclasificate, dar totuși sensibile.

„Orice stație de lucru compromisă sau cont comun de acces cu card este acum dotat cu o consolă AI puternică, care poate avea acces la contextul intern prin integrări sau poate oferi o modalitate convenabilă de a rezuma sau transforma datele furate”, a declarat Joshua Copeland, expert în securitate cibernetică la Universitatea Tulane.

Nici angajații Google nu sunt foarte entuziaști legat de proiectele angajatorului său cu armata. Cel mai recent exemplu s-a desfășurat între 2021 și 2023, când a existat un contract de 1,2 miliarde de dolari pentru servicii de cloud și AI cu guvernul și armata israeliană, Project Nimbus.

Angajații Google au protestat atât intern, cât și public, argumentând că tehnologia ar putea fi utilizată pentru supraveghere, operațiuni militare sau încălcări ale drepturilor omului. Unii au fost sancționați sau concediați după ce activismul a escaladat.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

