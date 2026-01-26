Dacă Avioane Craiova nu va livra până la jumătatea lunii viitoare primele avioane IAR 99 modernizate, compania de stat va fi obligată să plătească Armatei peste 8 milioane de euro și riscă, foarte probabil, să intre în pragul falimentului, transmite TVR Info, citat de Economedia.

Întârzierile de până acum au fost cauzate de un alt contract pe care fabrica din Craiova îl avea cu o societate privată, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță, într-un interviu acordat jurnalistului TVR Adelin Petrișor.

Acum mai bine de cinci ani, compania craioveană a semnat un contract cu MApN pentru modernizarea a zece avioane IAR 99, însă nu a livrat niciun aparat, deși inițial toate trebuiau predate până la sfârșitul anului 2024.

Potrivit Ministerului Apărării, dacă Forțele Aeriene nu vor primi două avioane IAR 99 SM până pe 15 februarie, instituția va încasa o garanție financiară de 41 de milioane de lei ca penalizare pentru nerespectarea termenului.

Radu Miruță a subliniat că Armata a sprijinit, în limitele legii, fabrica de stat din Craiova, pentru a o ajuta să depășească dificultățile birocratice. „Noi încercăm toate variantele astfel încât să le dăm o gură de aer. Adică am făcut procedurile pentru a executa, însă ei nu au livrat produsul”, a declarat ministrul.

Directorul general al fabricii, Nicu Fălcoi, a precizat că prototipul IAR 99 SM a efectuat deja cinci zboruri de test și mai necesită câteva etape înainte de certificare. După finalizarea acestor teste, lucrurile se vor mișca mai rapid. Primele două aparate vor fi livrate până la jumătatea lunii februarie, iar restul vor fi predate în scurt timp.

„Următoarele trei avioane vor fi livrate în maximum o lună, poate chiar mai repede. Al șaselea aparat este gata de zbor și va începe testele, iar al șaptelea se află într-un stadiu foarte avansat. Tot ce pot spune este că, până la sfârșitul anului, toate cele zece avioane din programul SM vor fi livrate”, a declarat Fălcoi.

În ultimii ani, Avioane Craiova a depășit repetat termenele de livrare, conducerea atribuind întârzierile unui subcontractor, compania israeliană Elbit, care furnizează inclusiv softul avionului de antrenament.