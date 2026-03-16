Uniunea Europeană testează o tehnologie bazată pe drone și roboți autonomi pentru curățarea deșeurilor de pe fundul mărilor, într-un proiect care combină inteligența artificială cu sisteme robotice capabile să identifice și să colecteze gunoaiele subacvatice.

Inițiativa face parte din proiectul SeaClear2.0, finanțat de Uniunea Europeană, care reunește cercetători și companii europene specializate în robotică și tehnologii marine.

Sistemul este integrat în programul european Mission Restore our Ocean and Waters, un plan mai amplu prin care Bruxellesul își propune să reducă poluarea marină cu aproximativ 50% până în 2030.

Tehnologia combină mai multe tipuri de echipamente autonome: drone aeriene, vehicule robotizate subacvatice și nave de suprafață fără echipaj, toate coordonate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Primele teste au fost deja realizate într-o marină din Marsilia, Franța, dar și în Germania, iar cercetătorii pregătesc noi experimente în Veneția, Dubrovnik și Tarragona, unde vor analiza modul în care sistemul funcționează în medii diferite, potrivit unui reportaj publicat de Euronews.

O mare parte din deșeuri ajung pe fundul mării

Problema pe care încearcă să o rezolve proiectul este una mai puțin vizibilă. O mare parte dintre deșeurile care ajung în oceane nu rămân la suprafață, ci se scufundă.

„Există o cantitate uriașă de gunoaie care ajunge în mare”, explică Bart De Schutter, profesor la Universitatea Tehnică Delft din Olanda și coordonator al proiectului SeaClear.

Majoritatea programelor de curățare existente se concentrează pe resturile plutitoare. În schimb, deșeurile care ajung pe fundul mării pot afecta ecosistemele marine pe termen lung. În timp, acestea se descompun și se transformă în microplastice, particule extrem de dificil de eliminat odată ce au ajuns în mediul marin.

Dronele și roboții lucrează împreună

Sistemul SeaClear funcționează ca o rețea de tehnologii autonome care cooperează între ele.

Operațiunea începe cu drone aeriene care survolează zona și identifică obiectele aflate pe fundul mării. Coordonatele sunt transmise către vehicule subacvatice autonome, echipate cu sisteme de inteligență artificială.

Acești roboți pot recunoaște diferite tipuri de deșeuri și le pot diferenția de roci, plante sau animale marine. După identificare, obiectele sunt colectate fie cu brațe robotice, fie prin sisteme de aspirare special concepute pentru mediul subacvatic.

Pentru resturile mai mari — cum ar fi anvelopele, bucăți de metal sau alte fragmente voluminoase — cercetătorii folosesc un sistem de prindere inteligent coborât de pe o navă autonomă de suprafață, echipată cu macara.

În timpul testelor, echipele de cercetare au reușit deja să recupereze anvelope, garduri metalice și fragmente de nave.

Un „camion de gunoi plutitor”

Un alt element al sistemului este o barjă autonomă, descrisă de cercetători drept un fel de „camion de gunoi plutitor”.

Aceasta colectează deșeurile adunate de roboții subacvatici și le transportă la țărm, unde pot fi eliminate sau reciclate.

Pe lângă curățarea fundului mării, cercetătorii analizează și alte aplicații posibile ale tehnologiei. De exemplu, sistemul ar putea fi utilizat pentru identificarea minelor neexplodate rămase pe fundul mărilor în urma conflictelor armate.

Tehnologia este încă în faza de optimizare

Chiar dacă rezultatele testelor sunt promițătoare, specialiștii spun că tehnologia mai trebuie perfecționată înainte de a fi implementată la scară largă.

„Nu suntem exact acolo unde ne-am dori, dar suntem aproape”, spune Yves Chardard, CEO al companiei franceze Subsea Tech, unul dintre partenerii proiectului.

Cercetătorii speră ca până la finalul anului 2026 sistemul să devină suficient de eficient pentru a fi utilizat de autoritățile locale din mai multe regiuni europene pentru curățarea fundului mărilor.