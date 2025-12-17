Noile impozite auto pot fi implementate mai ușor / Direcția de Permise și Înmatriculări a centralizat datele privind norma de poluare a vehiculelor

Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări, a finalizat procesul de centralizare a datelor privind norma de poluare a vehiculelor, potrivit prevederilor Legii 239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, relatează Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Datele colectate pentru vehiculele înmatriculate în fiecare unitate administrativ teritorială din ţară vor fi transmise Instituţiei Prefectului din fiecare judeţ, precum şi a Municipiului Bucureşti, vineri”, informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Începând de pe 20 decembrie, reprezentanţii primăriilor pot intra în posesia datelor de la prefectura din judeţul din care fac parte, potrivit prevederilor legale ce le revin. Datele sunt transmise în mod securizat, cu respectarea protocoalelor de securitate şi a prevederilor privind protecţia datelor personale.

Conducerea MAI a susţinut, miercuri, o şedinţă în sistem videoconferinţă cu prefecţii, pentru a explica mecanismul de transmitere a datelor. Legea 239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 15 decembrie 2025 şi produce efecte la trei zile după publicare.

„MAI nu poate transmite datele către unităţile administrativ teritoriale înainte ca legea să fie în vigoare, însă informaţiile necesare vor ajunge la instituţiile prefectului în prima zi în care legea produce efecte”, arată sursa citată.