Stellantis şi CATL pornesc construcţia uzinei de baterii din Spania / Presa locală semnalează controverse privind aducerea a mii de muncitori chinezi în detrimentul forţei de muncă locale

Grupul auto Stellantis şi gigantul chinez în domeniul bateriilor pentru vehiculele electrice CATL au inaugurat lucrările de construcţie a uzinei de baterii de tip litiu şi fosfat de fier (LFP) din regiunea Aragon (Spania), informează Euronews, transmite Agerpres.

Este una din cele mai mari investiţii chineze în ţară.

Directorii societăţii mixte care construieşte uzina au anunţat că în urma investiţiei vor fi create 4.000 de locuri de muncă.

În presă au apărut informaţii care sugerează că până la 2.000 de angajaţi chinezi ar putea fi implicaţi în lucrările de construcţie, înlocuindu-i pe angajaţii locali. Andy Wu, directorul societăţii mixte, a refuzat să confirme aceste cifre, spunând că încă nu s-a decis numărul final iar compania încă selectează un subcontractor.

Fabrica va fi în întregime alimentată cu energie regenerabilă şi ar urma să înceapă producţia până la finalul lui 2026, iar uzina ar putea ajunge la o capacitate de producţie de 50 de baterii LFP de GWh pe an, aprovizionând vehiculele electrice (EV) din Europa. Investiţia este estimată la aproximativ 4,1 miliarde de euro.

Spania este relativ mai deschisă la investiţiile chineze faţă de alte state membre UE. Ţara a generat anul trecut mai mult de jumătate din electricitatea sa din surse regenerabile şi este dependentă de importul de materii prime critice, panouri solare, şi tehnologii verzi pentru a accelera renunţarea la combustibilii fosili.

Iar controlul Chinei asupra acestor materiale este substanţial. Jumătatea chineză a societăţii mixte – CATL – este cel mai mare producătorul mondial de baterii pentru vehicule electrice (EV). Printre clienţii săi se află Tesla, Volkswagen AG şi BMW AG, iar pe segmentul bateriilor pentru vehicule electrice are o cotă de piaţă de aproximativ 38%, depăşind cu mult rivalele, conform datelor SNE Research.